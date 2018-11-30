Saç Kuruturken Yapılan 5 Hata

Duştan çıktıktan sonra elimize ilk aldığımız şey şüphesiz saç kurutma makinesi. Fakat doğru kullanmadığımızda saç kurutma makinesi bir anda düşmanımız olabiliyor.
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İşte saç kuruturken yaptığımız 5 hata…
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1-Saçı çok ıslakken kurutmak
Duştan çıkar çıkmaz saç kurutma makinesine sarılmak büyük hata. Saçları kurutmadan önce havluyla iyice ıslaklığını almalısınız. Aksi takdirde ıslak saça uygulanan yüksek sıcaklık saç tellerine zarar verebilir.
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2- Fazla saç bakım ürünü kullanmak
Saç kurutma esnasında üst üste pek çok ürün sürmek saçın yapısını bozabilir. Saçın yapısını bozmanın yanı sıra fazla ürün kullandığınızda saçınızı dilediğiniz şekle sokmak konusunda da sorun yaşayabilirsiniz. Mesela saç diplerinize fazla yağ sürdüyseniz saçlarınız hacmini hızlıca kaybeder ve düzleşir.
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3-Saç kurutma makinesini tepeden tutmak
Saç kurutma işlemini saçlarınızı birkaç parçaya bölerek yapmalısınız. Makineyi tepeden tutarak uzun süre aynı noktaya yüksek sıcaklık uygulamak saç derinizin tahriş olmasına da neden olabilir.
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4-Fazla sıcak kurutmak
Saç kurutma makinesinin ayarını yüksek sıcaklıklara getirmek saç kurutma süresini kısaltmaz. Saçınızın kuruması için ılık bir hava akışı yeterlidir. Fazla sıcaklık saçları kuruturken saç derisini de kurutur ve saç derinizin soyulmasına neden olabilir. Ayrıca elektriklenme sorunu da yaşayabilirsiniz.
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5-Makineyi başlıksız kullanmak
Saçlarınızı kuruturken makinenin başlığını mutlaka kullanmalısınız. Daha dar bir açıyla yoğun hava akışı buklelerinizin daha belirgin görünmesini, fön çektiğinizde fönün daha düz olmasını sağlar.