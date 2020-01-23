Paris Moda Haftası: Jean Paul Gaultier Defilesi

Efsanevi Fransız tasarımcı Jean-Paul Gaultier moda endüstrisinde geçirdiği 50 yılın ardından emekli olmadan önceki en büyük şovunu Çarşamba günü Paris Moda Haftası’nda gerçekleştirdi. Hadid kardeşler, Irina Shayk, Karlie Kloss, Winnie Harlow gibi mankenler bu çarpıcı gösteri için podyuma çıktı.
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Ünlü modeller, gösteriden sonra emekli olacak Gaultier’in heyecanla beklenen İlkbahar-Yaz 2020 koleksiyonu için podyumda yürüdü.
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Bella Hadid
Kendine özgü dantel süslemeli, ince fiziğine uyan şeffaf bir elbiseyle dikkat çeken Bella, Gaultier’in efsanevi son moda şovu için podyuma çıkan mankenlerden biriydi. Bella bu elbiseyle defilenin kapanışını yaptı.
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Elbisesiyle bir bütünlük sağlayan yüksek topuklu ayakkabılarla podyumdan aşağı doğru inerken dantel detaylı bir balık kuyruğu süslemesi de oldukça ilgi çekti. Bella, taşıdığı tasarımların sahnede odak noktası olması için defilede saçlarını sade bir şekilde kullanmış.
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Bella Hadid daha sonra, cesur bir etki yaratan bir büstiyer ve dramatik kat kat tüllü eteğe sahip tasarım bir elbise giyerek podyumda yürüdü. Denge gerektiren topuksuz botları da ilgi çekti.
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Gigi Hadid
Daha sonra Gigi, Gaultier’in efsaneleşmiş Le Mare kokusunun ünlü mavi çizgili bir erkek gövdesi şişesine benzetilmeye çalışılmış bir kombinle sahneye çıktı. Beyaz büyük pileli pantolonu, önden çizgili yarı saydam üstü ve denizci şapkasıyla izleyenleri büyüledi.
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İkonik parfüm şişesi tasarımının ardından Gigi, ince fiziğini ve sol göğsünü kaplayan metal plakayı vurgulamak için tek omuz formda siyah bir tulum giyerek fütüristik ilham veren bir görünüme sahip oldu.
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Karlie Kloss
Karlie Kloss, Gaultier imzalı denizci şapkasıyla tasarımı sporlaştırırken, çiçek işlemeli beyaz bir dantel tulumda fiziğini gururla sergiledi.
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Karlie, daha sonra kabarık bir sargıdan yapılmış gibi görünen elbiseyle podyuma tekrar çıkarken eğlenceli görüntüler sergiledi.
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Irina Shayk
Irina Shayk, Madonna’nın 1990’daki ikonik büstiyerini taklit eden bir elbise ve elbiseyi tamamlayan siyah bir pelerin ve çorapla oldukça çarpıcı görünüyordu.
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Irina daha sonra, payetli ve bol tül katmanlı siyah bir elbisenin içerisinde gotik şıklığı sergiledi.
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Podyumda harika tasarımlarla göz alan daha birçok mankenin ardından şovun sonunda Jean-Paul Gaultier konuklarına el sallayarak sahneye çıktı ve büyük bir coşku yaşandı.
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Mankenleri tarafından havaya fırlatılan Gaultier, bir dahi olarak adlandırıldığı moda endüstrisine herkesin akıllarında kalacak bir şov ile veda etti.
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Dita Von Teese
47 yaşındaki Burlesk dansçı Dita Von Teese, podyuma çıkanlar arasındaydı.