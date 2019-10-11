Mehtap Elaidi #SS20 Defilesi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Mehtap Elaidi’nin, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 14. sezonunda sunduğu İlkbahar/Yaz 2020 #journeyME isimli koleksiyonu, İstanbullulara yakında ve hızlı kaçamak olanağı sunan eşsiz Prens Adaları’ndan ilham alıyor.
Defile için Sakıp Sabancı Müzesi’nin Fıstıklı Teras’ında yaratılan özel ada atmosferi ise, katılan misafirlere tatlı bir Ekim akşamında hafızalara kazınan keyifli anlar yaşattı.
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Mehtap Elaidi, İlkbahar/Yaz 2020 sezonunda feminen siluetleri daha sert kumaşlarla buluşturarak koleksiyonda ironik bir kontrast yaratıyor. İstanbul’un şehir siluetini desene taşıyan Mehtap Elaidi ve tasarım ekibi, bu ve bir sürü renkli deseni koleksiyona eğlenceli bir bileşen olarak ustalıkla ekliyor.
Koleksiyonda nakışlar ve püskül detayları dökümlü kumaşlarla bir arada kullanılarak zıtlık oluştururken, kendini ciddi ölçüde hissettiren koton kumaşlara kırmızı, karamel, pembe, mint ve bej tonlarından oluşan bir renk paleti eşlik ediyor.
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Mehtap Elaidi’nin ikonik beyaz gömlekleri ise bu sezonda da koleksiyonun ‘olmazsa olmaz’larından. #journeyME koleksiyonunda CATTO CATTO x MEHTAP ELAİDİ işbirliğinden doğan bir çanta modeli ve SS20 koleksiyonuna eşlik etmesi için tasarlanmış özel desenlerle boyanmış çantalar kıyafetlere eşlik ediyor.
Deniz yıldızı, deniz kabuğu, dalga ve güneş desenleri el emeği ile sabo terliklerde de vücut bulup ada meltemlerini yaz sezonuna taşıyor. Zarif çiçek baskılı minimalist parçalar cesur renk bloklarıyla buluştuğunda, koleksiyonun genelinde oluşan harmoni Mehtap Elaidi kadının stil bütünlüğünü sağlıyor.
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“See now; Buy now” konseptli kapsül koleksiyon: MEHTAP ELAİDİ X LENZING™ ECOVERO™ de aynı defilede beğeniye sunuldu. Sürdürülebilir yaşam tarzına uygun olarak üretilen ve daha temiz bir çevreyi hedefleyen kapsül koleksiyon, viskon elyafı içeren kumaşlarla hazırlandı. Sunumla birlikte satışa çıkan bir sezonsuz bir koleksiyon tasarlayan Mehtap Elaidi, sürdürülebilirlik olgusunu, kullanılan kumaşlardan da öteye taşıyarak tasarımda da sürdürülebilirliğe vurgu yapıyor.
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'Doğanın Renkleri Kaybolmasın'a gönderme yaparak Türkiye’nin nadir ve endemik bitkilerinden esinlenilmiş desen de bu kapsül koleksiyona hareket katıyor.
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Kapsül koleksiyonda dikkat çeken rengarenk yaprak desenleri de doğanın sunduğu bolluk ve berekete atıfta bulunuyor. Sonbaharın renkleri olan hardal, kiremit ve petrol mavisi ağırlıklı olarak kullanılırken, modellerde büzgü ve drape detayları öne çıkıyor.