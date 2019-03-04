Makyaj Yapmadan Bakımlı Görünmek İçin 6 İpucu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Makyaj yapmayı her ne kadar seviyor olsak da cildimiz makyaj uygulamalarından yoruluyor ve erken yaşlanıyor. Bakım kremleri kullanmanız cildinizi güzelleştirmek için önemlidir fakat bunlar her zaman yeterli değildir. Doğanın bize sunduğu nimetlerden yararlanmakta fayda var…
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İşte makyaj yapmadan bakımlı görünmek için 6 ipucu…
Kaynak Fotoğraflar: Ingimage, Pixabay
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1-SU İÇMEK
Su içmenin vücuda ve cilde inanılmaz faydalı olduğunu bilmeyen yoktur. Biz yine de hatırlatmış olalım; ışıltılı ve pürüzsüz bir cildin ilk adımı düzenli ve bol su içmek.
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2-DÜZENLİ PEELİNG YAPIMI
Cildimizin güzel görünmesi için hem içerden hem de dışardan bakım yapmak her zaman daha iyi sonuçlar doğuracaktır. Günlük hayatımızda yüzümüz bir çok kire maruz kalır. Bu nedenle haftada en az bir kere yüzünüze peeling uygulamalısınız böylece cildiniz kirlerden arınmış, canlı bir görünüme sahip olacaktır.
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3-NEM TAKVİYESİ
Kuru bir cilde sahipseniz cildiniz kırışık oluşumuna elverişli demektir. Bu nedenle cildinize her zaman nemlendirici takviyesinde bulunmalısınız. Düzenli bir şekilde cildinize nemlendirici uyguladıktan sonra cildiniz yumuşadığını fark edeceksiniz.
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4-SAĞLIKLI BESLENME
Her zaman dediğimiz gibi kişisel bakım sadece kozmetik ürünleri ile sınırlı değildir. Güzel görünmek için önce organlarımızın sağlıklı olması gerekir. Bu nedenle öncelikle hayatınızdan sağlıksız besinleri çıkarın. Olabildiğince organik sebze ve tüketmenin faydalarını cildinizde de hissedeceksiniz…
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5-DOĞAL KOZMETİK ÜRÜNLER
Kullandığımız kozmetik ürünler her ne kadar doğal olarak tanıtılsa da bundan emin olmamız biraz zor. Bu nedenle hem cildinizin dinlenmesi hem de beslenmesi adına evinizde kendi yapacağınız bakım kremlerini kullanmanızda fayda var.
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6-BAKIMLI SAÇLAR
Ne kadar makyaj yaparsanız yapın eğer makyajı kaldıramayacak bir saçınız yoksa makyajınız istediğiniz etkiyi yaratmayacaktır. Bu nedenle cilt bakımınız kadar saç bakımınıza da önem vermeniz gerekmektedir. Doğal yağlar ve şampuanlar sayesinde saçlarınız daha hacimli duracaktır.