'Küçük Enerji Santralleri' İle Güzelleşin
Vücudumuzun ihtiyacı olan doğru enerji kaynakları, daha genç ve diri bir cildin de olmazsa olmazlarındandır. 'Küçük enerji santralleri’ olarak tanımlanan, içerisinde çok sayıda vitamin, mineral ve protein barındıran kabuklu yemişler ile cildinize kaybolan ışıltısını geri kazandırabilirsiniz. Çiğ ve kavrulmamış olmak şartıyla, fındık, ceviz, badem, yer fıstığı, kestane gibi hücre dostu 'küçük enerji santralleri'ni öğünlerinize ekleyerek, daha canlı bir cilde kavuşup, sağlıkla güzelleşebilirsiniz!