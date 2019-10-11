Koç Burcu Dolunayının Burçlara Etkileri

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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13 Ekim Pazar günü gece 23.58’de Koç burcunda dolunay meydana geliyor. Koç dolunayını ve dolunayın burçlara etkilerini Uzman Astrolog Aygül Aydın’dan dinleyelim.
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1
Bu dolunay kendimiz için ayağa kalkmak, daha bağımsız olmak ve risk almaya cesaret etmek açısından yeni başlangıçlar getiriyor. Bu güçlü bir dolunay. Bu dolunay Güneş-Pluton ile çakıştığından dolayı büyük egolara ve güç mücadelelerine dikkat edilmesi gerektiğini söyler.
16 Ekim’de Merkür'ün, Neptün ile bağlantı kurmasıyla empatik iletişim kurup meselenin dibine gidilmesini istiyor. İhtiyacınız olan yanıtları alıyorsunuz. Çevrenizden gelen yardımları kabul edin. İlahi destek çok büyük olacaktır. Herkesin hayatınızda olmasının bir nedeni ve zamanlaması var. Bunu daha iyi anlayacaksınız.
2
KOÇ
Burcunuzda gerçekleşecek olan dolunay hayatınızla ilgili önemli yön değişikliklerini gündeme getirecektir. Ani ve sürpriz değişimleri hayatınıza çekiyor olacaksınız. İlişkilerinizde yüzleşmek istemeyeceğiniz bazı sorunlar yeniden gündeme gelebilir. Yeni ve orijinal bazı yaklaşımlarla ilişkiler konusunda deneyimler yaşayabilirsiniz. İlişkililerinizle ilgili önemli konular ve sorumluluklar gündeme gelebilir.
Bu dolunay ile birlikte önemli bir gerçek öğrenebilirsiniz ya da çok büyük bir iş projesine imza atabilirsiniz. Farkındalıklar söz konusu olabilir. Kariyerinizde yakalayacağınız yeni gelişmeler sizi güçlü bir şekilde yapılandıracak ve finansal kazanımlarınıza destek olacaktır.
3
BOĞA
Arka plan ve gizlilik konularını aydınlatacak olan bu dolunayla önemli bazı deneyimler yaşayabilirsiniz. Sizden gizlenen olayları ve konuları öğrenmeniz bu dönemde mümkün. Yaşayacağınız bazı aksilikler sizi yeniden bir yol çizmeye itebilir. Arkadaşlıklarınızda dost düşman ayrımlarını hızlı bir şekilde hayata geçirebilirsiniz. Bazı hesaplaşmalarınız içten ve derinden gerçekleşebilir. Ofis arkadaşlarınızla olan iletişimlerinize dikkat etmelisiniz. Ruhunuzda yeni bir yön ve aydınlanma keşfediyorsunuz. İpin ucunu yakalayın ve değişin.
4
İKİZLER
Sosyal çevre ve arkadaşlık alanınızda gerçekleşen bu dolunay sizlere önemli bir arkadaşlığın ve dostluğun hayatınızdaki yerini ifade edecek. Hayatınıza yeni insanlar ve yeni dostluklar dahil olurken bazı arkadaşlıklarınız da bitebilir. Arkadaşlık ve dostluk konuları üzerine yeni anlayış kalıpları kazanabilirsiniz. Bir dileğinize ve umudunuza kendinizi daha yakın hissedebileceğiniz olaylar deneyimleyebilirsiniz. Aynı zamanda hayata bakış açınız ve yönünüz değişiyor. Kendinizi yenileyin.
5
YENGEÇ
Kariyerinizle ilgili bazı sorumluluklar gündeminizde olacaktır. Önemli değişimler gündeme gelirken fazla gayret harcadığınız ama yeteri kadar başarılı olamadığınız konularda istenmeyen sonuçlarla yüzleşebilirsiniz.
Kariyer ve aileniz ile ilgili konularda istenmeyen durumlarla yüzleşebilir ve sorumluklarınızı yeniden sorgulayabilirsiniz. Bu yüzden daha net ve olayların gerçekleriyle ilgilenerek hareket edin. Bazı şeyleri düzeltmek sadece sizin elinizde olacaktır. Bu sizin kişisel gelişiminiz adına bir katkı olacaktır. Olaya buradan bakmalı, asıl özünüzü yakalamalısınız.
6
ASLAN
Yakın çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde yeni açılımlar meydana gelebilir. Kardeşlerinizin hayatıyla ilgili önemli konu ve olaylar gündeminizde olabilir. Haberleşme ve iletişim trafiğiniz artabilir. Merak ettiğiniz sorulara cevaplar bulabilirsiniz. Projelerinizle ve yakın çevre desteğinizle başarılı işlere adım atacağınıza inanmalısınız.
Hayata karşı bakış açınız değişebilir. Kendinize yeni bir yol çizmeniz gereken bir zaman dilimi olacaktır. Eğitim hayatınız ve yükseköğreniminizi ilgilendiren konularda kadersel temalı seçimlerle ilgilenebilirsiniz. Seyahat planlarınızda sizin için önem arz edecek konuları deneyimleyebilirsiniz.
7
BAŞAK
Maddi ve finansal gelirleriniz, ortaklaşa gelirler, eş parası, borçlar, finansal hukuki süreçler, krediler, alacaklar gibi konularda önemli konuları gündeminize alabilirsiniz. Bu süreçte hukuki konular daha fazla gündeminizde olabilir. Gelirlerinizi güvence altına almak amacıyla sözleşmeler yapabilirsiniz.
Bazı ödenmeyen borçlara ekstra dikkat etmelisiniz. Gelirlerinizde farklı artışlar sağlayacak bazı gelişmeler aniden gündeme gelebilir. Uzun zamandır onaylanmayan maddi projelerinizde önemli açılımlar sağlayabilirsiniz. Kazanç elde edebilirsiniz.
8
TERAZİ
Bu ay bu dolunay ile beraber birçok konu ve olay sanki sizin iyiliğiniz ya da kötülüğünüz için gündeme gelmiş gibi hissedebilirsiniz. Bu olaya nereden baktığınızla bağlı olacaktır. Aslında olaylar her zaman hayrımıza gelişir. İlişkilerinizde samimiyet ve romantizm gündeminizde olacaktır.
Yeni tanışmalar hayatınızda ilişkisel anlamda önemli bir noktaya gelebilir. İyi gittiğini düşündüğünüz ilişkinizde aniden bir kopuş meydana gelebilir. Kusurlar bir anda ortaya dökülebilir. Bu yüzden bu dolunay ile ilgili kendinizle samimi olmalısınız. Sizi aşağıya çeken her ne varsa bırakmalı yeni bir yön belirlemelisiniz.
9
AKREP
Alışılmış bazı tepkilerinizi yeniden güçlendirme zamanı. Hayatınızı şekillendirdiğiniz pratik konular yeniden gün yüzüne çıkabilir. Bu noktada yapmış olduğunuz bazı hatalarla yeniden yüzleşebilirsiniz. İradenizi ortaya koymanız gereken bazı kopuşlar yaşayabilirsiniz.
Sağlığınızla ve gündelik yaşamınızla fazlasıyla ilgilenmeniz gerekebilir. Vücudunuza her zamankinden fazla özen göstermenizin zamanı. Çıkmaz konuların ortasında olduğunuzu hissediyorsanız biraz daha sakin kalmalı ve sabırlı olmalısınız.
10
YAY
Sadece hayatın zevkli alanlarına dokunan bir dolunay. Hayatın tadını çıkarmak isteyeceğiniz konularda önemli kararlar alabilir ve bununla ilgili önünüze fırsatlar sunulabilir. İçinizdeki masum çocuk yeniden hayata döner ve oyunlar oynamaya başlarsınız. Kalbinizin ritimleri bu dönemde daha da hızlanabilir. Hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz hızlı bir dolunay. Siz de buna uyumlanmaya çalışın ve olumsuzluklardan uzak durun.
11
OĞLAK
Ailenizle ilgili geçmişten süregelen bazı sorunlarla ilgilenebilirsiniz. Modern olan ve geleneksel olan trendlerin arasında sıkışıp kalmak sizleri yorabilir. Yapmanız gereken tek şey özünüze dönüp geçmişten getirdiğiniz sorunları yeniden toparlamak ve kendinizi özgürleştirmektir. Çevrenizden alacağınız destek size çok iyi gelecektir. Hukuksal konularınız ya da miras alacak gibi konularınız bu dolunay ile gündeme gelebilir. Yeni bir iş projesi sizi heyecanlandıracaktır.
12
KOVA
Doğru iletişim kurmak bu dönemde en önem verdiğiniz konu olacaktır. Alacağınız haberler aşk hayatınızı önemli ölçüde şifalandırabilir. Tanışacağınız yeni kişiler ve oluşumlar geleceğinizi şekillendirebilir. Yakın çevreniz ve kardeşlerinizin hayatında önemli sürpriz değişiklikler meydana gelebilir. Yeni bir eğitim süreci hayatınıza dâhil olabilir. Trafikte hızlı hareketler ve sakarlıklara ayrıca dikkat etmelisiniz. Yeni bir iş ve yeni bir girişim içindeyseniz bu dolunay sonrası oldukça mücadeleci bir dönem başlıyor diyebiliriz.
13
BALIK
Maddi konular ve finansal harcamalarınıza dikkat etmeniz gereken bir süreç. Gelir gider dengesinde bazı gerginlikler olabilir. Sahip olduklarınıza olan duygusal bağımlılıklarınızı bırakmak durumunda kalabilirsiniz. Kendinizi güvende hissetmek adına bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Şuan bir anlam ifade etmeyen ama gelecekte size büyük ölçüde fayda sağlayan bazı konular gündeme gelecek. Lütfen artık değişmek ve yeni bir yöntem bulmak için harekete geçin.