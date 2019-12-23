Kışın Cildinize Nasıl Bakmalısınız? İşte 12 Önemli Adım...

Yüz ve vücut için ayrı ürünler kullanın Cildin nemini sağlamak için yapmanız gereken en önemli şey, doğru ürünü seçmek ve doğru şekilde uygulamaktır. Yüz ve vücut için seçilecek olan nemlendirici farklı formda olmalı. Çünkü yüz için kuru, karma, yağlı, hassas gibi cilt seçenekleri olsa da, vücudumuz genel olarak kıl-yağ ünitesi daha az olduğu için daha fazla kurumaya meyilli oluyor.



Gövdeden kol ve bacaklara doğru kuruluk gittikçe artış gösteriyor. Bu nedenle vücut için seçilecek olan nemlendirici uzun süreli nemi hapsedebilen, yağ bazlı ürünler olmalı. Hassas veya atopik dermatite (bünyesel egzama) yatkınlık varsa bu cilt tipleri için özel üretilmiş nemlendiriciler tercih edilmeli.