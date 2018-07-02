Kakao Yağının Muhteşem Faydaları

Kakao yağı, doğru bir şekilde ve miktarda kullanıldığında bilinen ciddi bir zararı bulunmuyor. Ancak kakao yağı, doymuş yağ içerdiğinden kakao yağı ile hazırlanan yiyecekler çok fazla yendiğinde kalori ve yağ olarak dönebiliyor. Bu nedenle içinde kakao yağı bulunan yiyecekleri aşırıya kaçmadan tüketmek büyük önem taşıyor. Aynı şekilde fazla tüketilmesi hazımsızlık, uykusuzluk gibi sorunlara da neden olabiliyor.