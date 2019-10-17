Güzellik Algısını Baştan Yaratan Kadın: Winnie Harlow

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Winnie Harlow farklıların bizi biz yaptığını hatırlatan ve güzelliğin belirli standartlardan ibaret olmadığının kanıtlıyor. En önemlisi aynı hastalıktaki kişilerin ilham perisi oluyor.
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Winnie Harlow kimdir?
1994’te Kanada da doğmuştur. Aslen jameikalı olan Winnie Harlow 4 yaşından beri cildin pigment kaybetmesine sebep olan vitiligo hastalığına sahiptir. Okulda kendisiyle dalga geçilmesine sebep olan bu hastalık eğitim hayatını yarıda bırakmasına sebep olmuş.
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Winnie Harlow'un yükselişi
Kendisiyle her zaman barışık olan 25 yaşındaki modelin fotoğraflarını sosyal medya da paylaştı. Doğallığı savunan bir youtube kanalının Winnie Harlow’un fotoğraflarına rastlamasıyla kariyeri başladı.
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Mükemmel bir fiziği olan ve siyahi tenindeki beyaz lekelerin onu farklı kılması America’s Next Top Model yarışmasına katılmasına sebep oldu. Winnie bu yarışmayla kaderini bir anda değiştirdi.
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2015’te Londra Moda Haftası podyumunda yürüdü. Birçok önemli derginin kapağında yer aldı. Ardından BBC’nin 100 Kadın’ından biri seçildi.
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2019’da Victoria Secret’ın meleği olmaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Markalar ise onunla iş birliği yapmak için adeta sıraya girmiş durumda.
Winnie Harlow’un instagram takipçi sayısı şuan da 6 milyon.
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Kim Kardashian ile işbirliği
Klişeleşmiş güzellik kurallarına karşı koyan Harlow, son olarak kendi ismini taşıyan bir makyaj koleksiyonuyla karşımıza çıktı.
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Kim Kardashian’ın piyasaya yeni çıkan makyaj koleksiyonu için Winnie Harlow ile objektif karşısına geçti.
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Reality şov yıldızı ve girişimci Kardashian; far paleti, aydınlatıcı ve 3 çeşit rujdan oluşan koleksiyonunu tanıtmak için Winnie ile Harlow ile reklam iş birliği yaptı.