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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Mahmure >Moda >Stil Önerileri>Doğru Parçalarla Daha İnce Görünmenin 9 Yolu
Stil Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Doğru Parçalarla Daha İnce Görünmenin 9 Yolu

Vücut şeklimiz itibariyle bazı fiziksel görünüşlerimizi değiştirmek mümkün değildir. Ancak seçeceğiniz doğru parçalarla fazlalıklarınızı gizlemeniz, istediğiniz görüntüye kavuşmanız mümkün.

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Doğru parçalarla daha ince görünmenin basit ama etkili yolları için okumaya devam edin!

2Yüksel belden yararlanın

Yüksel belden yararlanın

Yüksek kesim pantolonlar ve etekler bel bölgenizdeki fazlalıkları saklamak konusunda oldukça etkilidir. Yüksel bel sayesinde ince ve uzun gözükebilirsiniz.

3Siyah favoriniz olsun

Siyah favoriniz olsun

Kıyafetlerinizde siyah rengi tercih etmek fazla kilolarınızı saklamak için iyi bir yöntemdir. Ancak sürekli siyah giyinmek de sıkıcı olabilir. Siyahı doğru renklerle kombinleyin. Bacaklarınızı gizlemek istiyorsanız siyah uzun bir etek giyebilir, renkli bir bluz ile dikkati başka yöne çekebilirsiniz.

4Aksesuarlar kullanın

Aksesuarlar kullanın

Kolye, küpe, bileklik, saat ve bandana gibi aksesuarlarla tarzınızı zenginleştirebilirsiniz. Aynı zamanda canlı renkte ve boyutu büyük olan çantalar tercih etmeniz sizin küçük görünmenize yani ince bir görüntü yakalamanıza neden olur.

5Duruşunuza dikkat edin

Duruşunuza dikkat edin

Ne giyeceğinizin ve nasıl aksesuarlar kullanacağınızın yanı sıra duruşunuz da çok önemlidir. Vücudunuzu dik tutarak formunuzu daha iyi gösterebilir ve giydiğiniz kıyafetleri de en iyi şekilde taşıyabilirsiniz.

6Baskılara ve desenlere dikkat edin

Baskılara ve desenlere dikkat edin

Kıyafetlerinizin üzerindeki çizgilere dikkat etmelisiniz. Özellikle enine doğru giden kıyafetlerden uzak durmalısınız. Bu kural boyuna doğru giden çizgiler için geçerli değildir. Tam tersi boyuna doğru olan çizgiler her zaman daha uzun ve ince gözükmenize neden olur.

7İç çamaşırlarınızı seçerken özen gösterin

İç çamaşırlarınızı seçerken özen gösterin

İç çamaşırlarınızdaki seçimlerle de vücudunuzdaki fazlalıkları toparlayabilirsiniz. Vücudunuzun üst bölgesindeki fazlalıklar için toparlayıcı sutyen tercih edebilirsiniz. Aynı şekilde alt bedeniniz için de toparlayıcı ve likralı kumaşları tercih etmelisiniz.  

8A kesim etekleri tercih edin

A kesim etekleri tercih edin

Gardırobunuzda bulunması gereken en önemli kıyafetlerden birisi de A kesim eteklerdir. A kesim etekler sayesinde kalça genişliğinizi gizleyebilir ve belinizi ince gösterebilirsiniz.

9Doğru bedende kıyafetler giymelisiniz

Doğru bedende kıyafetler giymelisiniz

Kendi bedeninizde büyük giysiler tercih etmek sizi kısaltır ve kilolu gözükmenize neden olur. Aynı şekilde bedeninizden küçük giysiler tercih etmeniz fazlalık olan bölgenizi daha çok belirginleştirebilir ve olduğunuzdan kilolu gözükmenize neden olur.  Her zaman kendinizi rahat hissedeceğiniz doğru bedendeki giysileri tercih edin.

10Korse kullanarak fazlalıklarınızı saklayabilirsiniz

Korse kullanarak fazlalıklarınızı saklayabilirsiniz

Sorunlu bölgelerinizi saklamak için korse kullanmak en bilindik yöntemlerden birisidir. Korse kullanırken de dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan birisi hareketlerinizi kısıtlamayacak korseleri tercih etmektir. Korse sayesinde vücudunuzun daha formda ve ince gözükmesini sağlamış olursunuz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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