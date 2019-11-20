Doğru Parçalarla Daha İnce Görünmenin 9 Yolu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Vücut şeklimiz itibariyle bazı fiziksel görünüşlerimizi değiştirmek mümkün değildir. Ancak seçeceğiniz doğru parçalarla fazlalıklarınızı gizlemeniz, istediğiniz görüntüye kavuşmanız mümkün.
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1
Doğru parçalarla daha ince görünmenin basit ama etkili yolları için okumaya devam edin!
2
Yüksel belden yararlanın
Yüksek kesim pantolonlar ve etekler bel bölgenizdeki fazlalıkları saklamak konusunda oldukça etkilidir. Yüksel bel sayesinde ince ve uzun gözükebilirsiniz.
3
Siyah favoriniz olsun
Kıyafetlerinizde siyah rengi tercih etmek fazla kilolarınızı saklamak için iyi bir yöntemdir. Ancak sürekli siyah giyinmek de sıkıcı olabilir. Siyahı doğru renklerle kombinleyin. Bacaklarınızı gizlemek istiyorsanız siyah uzun bir etek giyebilir, renkli bir bluz ile dikkati başka yöne çekebilirsiniz.
4
Aksesuarlar kullanın
Kolye, küpe, bileklik, saat ve bandana gibi aksesuarlarla tarzınızı zenginleştirebilirsiniz. Aynı zamanda canlı renkte ve boyutu büyük olan çantalar tercih etmeniz sizin küçük görünmenize yani ince bir görüntü yakalamanıza neden olur.
5
Duruşunuza dikkat edin
Ne giyeceğinizin ve nasıl aksesuarlar kullanacağınızın yanı sıra duruşunuz da çok önemlidir. Vücudunuzu dik tutarak formunuzu daha iyi gösterebilir ve giydiğiniz kıyafetleri de en iyi şekilde taşıyabilirsiniz.
6
Baskılara ve desenlere dikkat edin
Kıyafetlerinizin üzerindeki çizgilere dikkat etmelisiniz. Özellikle enine doğru giden kıyafetlerden uzak durmalısınız. Bu kural boyuna doğru giden çizgiler için geçerli değildir. Tam tersi boyuna doğru olan çizgiler her zaman daha uzun ve ince gözükmenize neden olur.
7
İç çamaşırlarınızı seçerken özen gösterin
İç çamaşırlarınızdaki seçimlerle de vücudunuzdaki fazlalıkları toparlayabilirsiniz. Vücudunuzun üst bölgesindeki fazlalıklar için toparlayıcı sutyen tercih edebilirsiniz. Aynı şekilde alt bedeniniz için de toparlayıcı ve likralı kumaşları tercih etmelisiniz.
8
A kesim etekleri tercih edin
Gardırobunuzda bulunması gereken en önemli kıyafetlerden birisi de A kesim eteklerdir. A kesim etekler sayesinde kalça genişliğinizi gizleyebilir ve belinizi ince gösterebilirsiniz.
9
Doğru bedende kıyafetler giymelisiniz
Kendi bedeninizde büyük giysiler tercih etmek sizi kısaltır ve kilolu gözükmenize neden olur. Aynı şekilde bedeninizden küçük giysiler tercih etmeniz fazlalık olan bölgenizi daha çok belirginleştirebilir ve olduğunuzdan kilolu gözükmenize neden olur. Her zaman kendinizi rahat hissedeceğiniz doğru bedendeki giysileri tercih edin.
10
Korse kullanarak fazlalıklarınızı saklayabilirsiniz
Sorunlu bölgelerinizi saklamak için korse kullanmak en bilindik yöntemlerden birisidir. Korse kullanırken de dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan birisi hareketlerinizi kısıtlamayacak korseleri tercih etmektir. Korse sayesinde vücudunuzun daha formda ve ince gözükmesini sağlamış olursunuz.