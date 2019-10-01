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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKişisel Bakım Cilt Çatlakları İçin Doğal Tedavi Yöntemleri
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Kişisel Bakım>Cilt Çatlakları İçin Doğal Tedavi Yöntemleri
Kişisel Bakım
MAHMURE ÖZEL

Cilt Çatlakları İçin Doğal Tedavi Yöntemleri

Cilt çatlakları, hemen her kadının bazen de erkeklerin yaşadığı bir cilt sorunu. Hızlı kilo alıp verme, hamilelikte vücudun esnekliğini kaybetmesi, cildin fazla susuz kalması ve genetik faktörler cilt çatlaklarının en temel sebepleri arasında yer alıyor. Çatlaklar en çok bacak, kalça ve göğüslerde meydana geliyor.

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Bu çatlakları yok etmenin ve önlemenin en doğal ve etkili yollarını açıklıyoruz!

2Kayısı

Kayısı

Kayısı hem cildinizin güzelliğine katkı sağlayacak hem de çatlaklarınızı önlemede yardımcı olacaktır.

Kullanımı:

2-3 tane kayısıyı yumuşak bir kıvama gelene kadar öğütün.

Elde ettiğiniz ezilmiş kayısıları çatlaklarınızın üzerine sürün.

20 dakika boyunca bekledikten sonra ılık suyla yıkayın.

En etkili sonuç için 1 ay boyunca her gün bir defa kayısı uygulamasını tekrarlayın.

3Hint yağı

Hint yağı

Birçok cilt tedavisinde kullanılan Hint yağı çatlakları yok etmek için de etkili bir yöntemdir.

Kullanımı:

Çatlakların olduğu bölgeye Hint yağını masaj yaparak uygulayın.

Daha sonra sıcak bir şişeyle ya da sıcak su torbası ile o bölgeye ısı uygulayın.

Olumlu sonuç almak için bir ay boyunca günde 1 kez bu uygulamayı yapmanız tavsiye edilir.

4Patates

Patates

Patates suyu çok fazla vitamin ve minerallerle yüklü olduğu için cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar.

Kullanımı:

Orta boy bir patatesi kalın dilimlerle kesin.

Bir patates dilimi ile çatlağın olduğu bölgeyi ovalayarak masaj yapın.

Çatlakların derinliğine ve izlerine göre bu işlemi 3-15 dakika uzatın.

Ilık su ile yıkayın.

Bu uygulamayı haftada 2-3 kez tekrar edin.

5Şeker

Şeker

Şeker ciltteki ölü deriyi atar. Cilt çatlaklarını önlemek ve yok etmek için şeker iyi bir çözümdür.

Kullanımı:

Birkaç damla limon suyunu ve badem yağını, 1 yemek kaşığı şeker ile karıştırın.

8-10 dakika boyunca elde ettiğiniz karışımı çatlaklarınıza sürerek ovalayın.

Bir ay boyunca her gün uygulayın.

6Zeytinyağı

Zeytinyağı

Zeytinyağı, antioksidanlar ve cildi besleyici unsurlar ile oldukça zengindir. Çatlak tedavisinde kullanıldığında çatlakları önlemekte ve gidermekte etkilidir.

Kullanımı:

Zeytinyağı çok sıcak olmayacak şekilde ısıtın.

Isınmış zeytinyağını çatlaklara sürün.

Bu uygulama kan akışını hızlandırarak hücrenin yenilenmesini ve çatlakların onarılmasını sağlayacaktır.

7Yumurta akı

Yumurta akı

Yumurta zengin bir protein kaynağıdır. İçerisinde bulundurduğu aminoasit ve protein içeriği çatlak tedavisinde kullanılır.

Kullanımı:

2 adet yumurtanın akını çatal yardımıyla karıştırın.

Yumurta akını uygulamadan önce çatlakların olduğu bölgeyi temizleyin.

Kalın bir kat sürerek yumurta akının kurumasını bekleyin.

Soğuk su ile durulayın ve cildin nemlenmesi için zeytinyağı sürün.

Bu uygulamayı iki haftada bir kullanmanız tavsiye edilir.

8Yonca

Yonca

Yonca bitkisinin her bir yaprağı cilt için gerekli olan 8 temel aminoasidi barındırır. Ayrıca protein ve vitamin bakımından da oldukça zengindir.

Kullanımı:

Yonca yaprağını birkaç damla papatya yağı ile karıştırın.

Çatlak oluşan bölgeye 2-3 dakika masaj yaparak sürün.

Birkaç hafta boyunca bunu günlük olarak tekrarlayın.

9Kakao yağı

Kakao yağı

Kakao yağı, cildinizi besler ve çatlak izlerini azaltmada yardımcı olur. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırarak cildin kırışmasını da engeller.

Kullanımı:

Kakao yağını çatlakların bulunduğu bölgeye masaj yaparak sürün.

Bu işlemi 1 ay boyunca günde 2 kez tekrarlayın.

10Kuşburnu yağı

Kuşburnu yağı

İçerisinde yağ asitleri ve C vitamini bulunduran kuşburnu, cilde elastikiyet sağlar ve çatlağı önler.

Kullanımı:Kuşburnu yağını avucunuza dökün ve çatlaklarınızın olduğu bölgelere masaj yapın. 5-10 dakikalık masajın ardından ılık su ile durulayın.

Verdiğimiz tüm tarifler, var olan çatlakların iyileşmesine yardımcı olacağı gibi yeni çatlakların oluşumunu da önleyecektir. Vücudunuzda çatlak yoksa dahi, oluşumlarını önlemek adına bu tariflerden yardım alabilirsiniz.

Kaynak Fotoğraflar: iStock

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