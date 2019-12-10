7 Adımda Selülitlere Savaş Açın

Selülitin en büyük dostu: Şeker! Esmeri, beyazı, balı, pekmezi hiç fark etmez. Fazlası bacaklardaki yağ miktarını artırıp, dolaşımı azaltarak selülite neden oluyor. Şeker grubunda en kötüsü ise kola, gazoz, meyve suyu, şuruplu içecekler gibi sıvı şekerliler veya krema kıvamlı sürülebilir çikolatalar.



Selülitlerden arınmak için bir an önce şeker ve şeker içeren yiyeceklerin detoksuna girilmeli ve bunlar sıfıra veya minimuma indirilmeli. Meyve tüketimi önemli ama o da 2-3 porsiyonu geçmemeli.