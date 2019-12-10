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GeriGüzellik Reçeteleri 7 Adımda Selülitlere Savaş Açın
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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Güzellik Reçeteleri>7 Adımda Selülitlere Savaş Açın
Güzellik Reçeteleri

7 Adımda Selülitlere Savaş Açın

Kadınların kurtulamadığı cilt problemlerinin başında selülit geliyor. Selüliti ortadan kaldırmak için ise birkaç basit yöntem var.

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Diyetisyen Melda Demiröz, 7 adımda selülitten kurtulmanın yollarını anlattı.

2Selülitin en büyük dostu: Şeker

Selülitin en büyük dostu: Şeker!

Esmeri, beyazı, balı, pekmezi hiç fark etmez. Fazlası bacaklardaki yağ miktarını artırıp, dolaşımı azaltarak selülite neden oluyor. Şeker grubunda en kötüsü ise kola, gazoz, meyve suyu, şuruplu içecekler gibi sıvı şekerliler veya krema kıvamlı sürülebilir çikolatalar.

Selülitlerden arınmak için bir an önce şeker ve şeker içeren yiyeceklerin detoksuna girilmeli ve bunlar sıfıra veya minimuma indirilmeli. Meyve tüketimi önemli ama o da 2-3 porsiyonu geçmemeli.

3Düşmanımızın ikinci dostu: Beyaz un ve beyaz pirinç.

Düşmanımızın ikinci dostu: Beyaz un ve beyaz pirinç.

Selülite baş etmek mümkün. Özellikle kadınlarımız beyaz pirinci olabildiğince azaltmalı ve yerine sağlıklı karbonhidratları koymalı. Tam çavdar, tam buğday gibi tam tahıllı ekmekler, yulaf, bulgur, karabuğday, kinoa, kurubaklagiller gibi. Beyaz şeker ve unlu mamüllerden uzak durulmalı.

4Kızartmalar ve aşırı yağlı yiyecekler

Kızartmalar ve aşırı yağlı yiyecekler

Sebzeleri ve etleri kızartılmış olarak değil; ızgara, fırında veya haşlama olarak tercih etmek gerekiyor. Aşırı yağlı soslardan mümkün oldukça uzak durulmalı. Yağ ihtiyacını çiğ badem, fıstık, ceviz gibi sağlıklı yağlarla giderir. Bunlara önem verilmeli.

5Alkolün olumsuz etkisini unutmayın

Alkolün olumsuz etkisini unutmayın!

Bir nokta daha var. O da alkol. Bu da yine sıfıra veya minimuma indirmek gereken düşmanlarımızdan. Kendimizi haftada bir kez 2 kadeh şarapla sınırlarsak selülite karşı etkili bir mücadele verebiliriz.

6Egzersiz şart

Egzersiz şart

Selülitin en çok görüldüğü bölgelerden olan üst bacak ve kalça bölgesini sıkılaştıracak egzersizlere yönelmek gerekiyor. Pilates - yoga gibi sıkılaştırıcı egzersizler ile tempolu yürüyüş - yüzme gibi kardiyo egzersizleri kombinleyip, düzenli olarak devam edildiğinde inanılmaz sonuçlar alınacaktır.

7Kahve efsanesine değil kafeinin gücüne inanın

Kahve efsanesine değil kafeinin gücüne inanın

Kahve selülite sebep olmuyor Kahvelerin içindeki krema, şeker, şuruplar ve kahve beyazlatıcılar selülite neden oluyor. Türk kahvesi ile sade veya az sütlü filtre kahveden zarar gelmez.

8Türk kahvesinin telvesini boşa harcamayın

Türk kahvesinin telvesini boşa harcamayın

Türk kahvesinin telvesini de boşa harcamayın. Haftada 1 - 2 kez selülit peelingini bununla yapabilirsiniz. Piyasadaki sıkılaştırıcı ve selülit kremlerinin içinde kafein kullanılıyor.

9Dolaşımı arttırın

Dolaşımı arttırın

Yağ oranının artması ile, o bölgedeki kan dolaşımı hızı ve kalitesi bozuluyor. Bunu düzeltmek için düzenli olarak kese, kuru fırça, peeling ve selülit masajlarından destek alınmalı. Deniz yosunu maskeleri veya duş jeli yerine gerçek yosun sabunu kullanmak yerinde olacaktır. Yine düzenli kullanımında hızlanmış dolaşım, harika sonuçlar elde edilmesine katkı sunacaktır.

Kaynak Fotoğraflar: iStock, Alamy

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