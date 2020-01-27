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GeriModa Trendleri 2020 Grammy Ödülleri’nin Yükselen Trendi: Nail Art
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Haberler >Mahmure >Moda >Moda Trendleri>2020 Grammy Ödülleri’nin Yükselen Trendi: Nail Art
Moda Trendleri
MAHMURE ÖZEL

2020 Grammy Ödülleri’nin Yükselen Trendi: Nail Art

Taşlar, logolar ve şanslı sayılarla süslenmiş tırnaklar 2020 Grammy Ödülleri gecesinde yeniden nail art trendini yükselişe geçirdi.

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Uzun ve şekilden şekile manikürlenmiş tırnaklar, adayların, sunucuların ve sanatçıların görünümlerinde baskın bir trend olarak ortaya çıktı.

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Lizzo, Billie Eilish, Rosalia ve Dua Lipa kombinlerini tırnaklarıyla kombinleyen sanatçılardandı.

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Billie Eilish Gucci’yi tam anlamıyla tepeden tırnağa giydi. Kırmızı halıda yeşil Gucci logolarıyla tamamlanmış siyah bir takımla görüldü.

4Billie Eilish

Billie Eilish

Kıyafetindeki ve ekstra uzun tırnaklarındaki yeşil tonlarını saç diplerini yeşile boyayarak kombinledi.

5Rosalia

Rosalia

Rosalia, ödül töreninde kırmızı halının ön partisinde, ‘’16 yaşımdan beri desenli tırnakları çok severdim fakat şimdi daha çılgın bir boyutta’’ dedi.

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Şarkıcının uzun sivri tırnaklarını elmaslarla kapladığı görülüyor.

7Dua Lipa

Dua Lipa

Ünlü şarkıcı tırnaklarını ünlü bir manikürcüye mor bir dama tahtası deseninde süsletmiş.

8Lizzo

Lizzo

Bir gecede sekiz Grammy adaylığı, gösterişli tırnaklar gerektirirdi. Çarpıcı bir askısız beyaz Versace elbisesi, Lorraine Schwartz mücevherleri ve kabarık bir şal giyen Lizzo, gecede harika görünüyordu.

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Ancak Lizzo’nun görünümünün en çarpıcı kısmı tırnaklarıydı. Beyaza boyanmış, uzun sivri uçlarında elbisesiyle uyumlu elmaslar sarkan tırnakları göz alıyordu.

10Billy Porter

Billy Porter

Aktörün taşlı saçaklı süslemeli şapkası Grammy’nin yıldızı olurken, Swarovski döşemeli manikürü gözden kaçacak gibi değildi.

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İşte 2020 Grammy Ödül Töreni'nin en dikkat çeken tırnakları...

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