2020 Grammy Ödülleri’nin Yükselen Trendi: Nail Art

Uzun ve şekilden şekile manikürlenmiş tırnaklar, adayların, sunucuların ve sanatçıların görünümlerinde baskın bir trend olarak ortaya çıktı.
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Lizzo, Billie Eilish, Rosalia ve Dua Lipa kombinlerini tırnaklarıyla kombinleyen sanatçılardandı.
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Billie Eilish Gucci’yi tam anlamıyla tepeden tırnağa giydi. Kırmızı halıda yeşil Gucci logolarıyla tamamlanmış siyah bir takımla görüldü.
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Billie Eilish
Kıyafetindeki ve ekstra uzun tırnaklarındaki yeşil tonlarını saç diplerini yeşile boyayarak kombinledi.
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Rosalia
Rosalia, ödül töreninde kırmızı halının ön partisinde, ‘’16 yaşımdan beri desenli tırnakları çok severdim fakat şimdi daha çılgın bir boyutta’’ dedi.
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Şarkıcının uzun sivri tırnaklarını elmaslarla kapladığı görülüyor.
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Dua Lipa
Ünlü şarkıcı tırnaklarını ünlü bir manikürcüye mor bir dama tahtası deseninde süsletmiş.
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Lizzo
Bir gecede sekiz Grammy adaylığı, gösterişli tırnaklar gerektirirdi. Çarpıcı bir askısız beyaz Versace elbisesi, Lorraine Schwartz mücevherleri ve kabarık bir şal giyen Lizzo, gecede harika görünüyordu.
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Ancak Lizzo’nun görünümünün en çarpıcı kısmı tırnaklarıydı. Beyaza boyanmış, uzun sivri uçlarında elbisesiyle uyumlu elmaslar sarkan tırnakları göz alıyordu.
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Billy Porter
Aktörün taşlı saçaklı süslemeli şapkası Grammy’nin yıldızı olurken, Swarovski döşemeli manikürü gözden kaçacak gibi değildi.
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İşte 2020 Grammy Ödül Töreni'nin en dikkat çeken tırnakları...