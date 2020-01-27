2020 Grammy Ödülleri: Priyanka Chopra Stili

Los Angeles'ta 62'ncisi düzenlenen Grammy Ödül Töreni'nde kazananlardan çok kırmızı halıdaki ünlü kıyafetleri konuşuldu. Adeta şıklık yarışının yaşandığı gecede dikkat çeken isimlerden biri de Priyanka Chopra oldu.
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37 yaşındaki yıldız, ödül törenine giriş yaparken tüm gözler ona çevrildi.
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Pembe ombre saçaklı beyaz bir Ralph & Russo marka elbisesiyle göz kamaştırdı..
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Priyanka’nın elbisesiyle eşleşen metalik bir takım elbise içinde çok şık görünenen eşi Jonas ise gururla karısının yanında poz verdi.
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Ünlü yıldız göz kamaştırıcı sarkan küpelerini şık bir şekilde yandan ayrılmış düz fönlü saçlarıyla tamamlamıştı.