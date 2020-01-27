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GeriÜnlü Kombinleri 2020 Grammy Ödlülleri: Priyanka Chopra Stili
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Haberler >Mahmure >Moda >Ünlü Kombinleri>2020 Grammy Ödlülleri: Priyanka Chopra Stili
Ünlü Kombinleri
MAHMURE ÖZEL

2020 Grammy Ödlülleri: Priyanka Chopra Stili

Los Angeles'ta 62'ncisi düzenlenen Grammy Ödül Töreni'nde kazananlardan çok kırmızı halıdaki ünlü kıyafetleri konuşuldu. Adeta şıklık yarışının yaşandığı gecede dikkat çeken isimlerden biri de Priyanka Chopra oldu.

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37 yaşındaki yıldız, ödül törenine giriş yaparken tüm gözler ona çevrildi.

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Pembe ombre saçaklı beyaz bir Ralph & Russo marka elbisesiyle göz kamaştırdı..

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Priyanka’nın elbisesiyle eşleşen metalik bir takım elbise içinde çok şık görünenen eşi Jonas ise gururla karısının yanında poz verdi.

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Ünlü yıldız göz kamaştırıcı sarkan küpelerini şık bir şekilde yandan ayrılmış düz fönlü saçlarıyla tamamlamıştı.

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Kusursuz ten rengine koyu bir göz farı, açık bordo bir ruj ve elmacık kemiklerinin üzerine şeftali tonlarında bir allık uygulanmıştı.

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Priyanka, kızı Gianna ile bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant için, tırnaklarından birine 24 yazdırarak forma numarasını vurguladı.

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Chopra yakın zamanda, Jonas Brothers'ın “What a Man Gotta Do” adlı şarkısının son videosunda Sophie Turner ve Danielle Jonas'ın yanında rol aldı.

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Kocası Nick Jonas ile Priyanka birbirlerine olan hayran bakışları ve gülümsemeleri büyük bir beğeni topladı.

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Jonas, hit şarkıları “Sucker” için En İyi Pop / Grup Performansı için Jonas Brothers'a aday gösterildi.

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