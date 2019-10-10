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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriKoleksiyonlar '12 Bin Göbeklitepe' Defilesiyle Tarih Modayla Buluştu
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Haberler >Mahmure >Moda >Koleksiyonlar>'12 Bin Göbeklitepe' Defilesiyle Tarih Modayla Buluştu
Koleksiyonlar

'12 Bin Göbeklitepe' Defilesiyle Tarih Modayla Buluştu

Şanlıurfa Göbeklitepe'de ki 12 bin yıllık tarih; tasarımcı Yelda Aslan’ın ressam Serra Erdoğan’ın desenleri ile oluşturduğu “12 bin Göbeklitepe” adlı yeni koleksiyonu ile Mercedes Benz Fashion Week’te ilk kez izleyicilerle buluştu.

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Koreografisi Özgün İnanç Gülle ile  yapılan  defilenin stylingi Mert Yemencioğlu, müzikleri Tankut Karakurt tarafından özel olarak hazırlandı.

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9 Ekim günü gerçekleşen defile Gesi Bağları türküsünün  özel düzenlemesi ile açıldı. İş sanat ve cemiyet hayatından önemli misafirlerin ağılandığı defileye yerli ve yabancı basın mensuplarından ilgi büyüktü.

3“Binlerce yıllık aşk, öfke ve inancın zamanda yolculuğu”

“Binlerce yıllık aşk, öfke ve inancın zamanda yolculuğu”

İnsanoğlu’nun 12 bin yıl önce başlayan macerasının anavatanı Göbeklitepe’den dünyaya açılmasını, binlerce yıllık insanlık tarihinin yaşamsal duyguları olan aşk, öfke ve inancını fütüristik bir yapıda özel bir koleksiyona dönüştüren tasarımcı Yelda Aslan; Göbeklitepe için 22 farklı tema üreten sanatçı Serra Erdoğan’ın resimleri ve desenlerini kullanarak oluşturduğu bu özel çalışmaları ilk kez Mercedes Benz Fashion Weekte sergiledi. 

4Yelda Aslan 12 Bin Göbeklitepe Defilesi

Yelda Aslan '12 Bin Göbeklitepe' Defilesi

5Yelda Aslan 12 Bin Göbeklitepe Defilesi

Yelda Aslan '12 Bin Göbeklitepe' Defilesi

6Yelda Aslan 12 Bin Göbeklitepe Defilesi

Yelda Aslan '12 Bin Göbeklitepe' Defilesi

7Yelda Aslan 12 Bin Göbeklitepe Defilesi

Yelda Aslan '12 Bin Göbeklitepe' Defilesi

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