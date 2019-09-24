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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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FOREO ile Cildinizin Geleceğine Yatırım Yapın

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FOREO ile Cildinizin Geleceğine Yatırım Yapın

"Her ay cilt bakım ürünlerine, profesyonel bakımlara yüzlerce lira harcıyorsanız bu masrafa “Dur” demeniz mümkün! İsveçli güzellik teknolojisi markası FOREO ile cilt bakımınıza bir kere yatırım yaparak tek ürünle hayalinizdeki sağlıklı, tazelenmiş ve güzel cilde sahip olabilirsiniz. "

Artık neredeyse hepimiz sağlıklı ve güzel bir cildin sırrı, bakımdan geçtiğini biliyoruz. Cildimizi içten yani besinlerle, vitamin ve minerallerle beslemenin yanı sıra özel bakım kürü uygulamak da gerekiyor. Çünkü iyi beslenip bol bol su tüketseniz de, ekstra vitamin, mineral takviyeleri kullansanız da eğer cildinizi yeterince temizlemiyor, nemlendirmiyor ve güneşten korumuyorsanız farklı cilt sorunlarıyla yüz yüze gelmeniz kaçınılmaz… Kısacası özenli bir bakımı da kesinlikle ihmal etmemelisiniz.

Bakım denildiğinde belki de pek çok kişinin aklına harcanan yüksek meblağlar gelebiliyor. Çünkü düzenli gidilen cilt bakımları, farklı ameliyatsız estetik uygulamaları, kürler, kremler, temizlik ürünleri ekonomik kriz dönemlerinde son derece masraflı olabiliyor. Kadınlar her yıl ortalama 5 kez cilt bakımına, 2 kez yüz masajına gidiyor ve yaklaşık 35 adet cilt bakım ürünü satın alıyor, bu da yılda yaklaşık 4000 lirayı aşan ekstra bir masrafa denk geliyor. Birçok kadın sadece cüzdanlarında oluşan büyük boşluk nedeniyle bakımı ihmal edebiliyor. Oysa İsveçli güzellik teknolojisi markası Foreo ile cilt bakımına bir kez yapacağınız yatırım, sizi hem fazla masraftan kurtarıyor hem de evinizin konforunda pratik ve etkili bir bakım olanağı sunuyor.

FOREO ile Cildinizin Geleceğine Yatırım Yapın

Kimi zaman günlük hayatın koşuşturmacası yüzünden kendimizi ihmal edebiliyoruz. Özellikle büyük şehirlerde yaşıyorsanız trafikte geçirdiğiniz saatlerin ardından eve gelip hiç çıkmak istemediğimiz oluyor. Böyle zamanlarda “Yorgun argın kim bakımla uğraşacak” diyebiliyoruz. İşte tam da bu anlarda Foreo imdada yetişiyor. Profesyonel bir bakım kadar etkili çözümü sadece iki dakika içinde sunan Foreo’nun anti-aging masajı özellikli cilt temizleme cihazı Luna 2 yıllarca evinizdeki cilt bakım uzmanınız oluyor.

FOREO ile Cildinizin Geleceğine Yatırım Yapın

Foreo Luna’nın en önemli özelliklerinden biri sahip olduğu ultra-hijyenik tıbbî silikon yüzeyi… Bu sayede hem uzun yıllar kullanılabiliyor hem de yüzeyinde bakteri birikimi oluşmadığı yüz temizleme fırçalarından 35 kat daha hijyen sağlıyor. T-Sonic™ titreşimleri sayesinde cildi sadece iki dakikada derinlemesine temizleyen Luna 2, cildi kir, yağ ve makyaj kalıntılarından yüzde 99,5 oranında, üstelik de hassas bir şekilde arındırıyor. Yumuşak silikon yüzeyi peeling etkisi de gösteren Luna 2, cildi pürüzsüzleştirmeye ve ışıldamasına da yardımcı oluyor. Foreo Luna 2’nin T-Sonic™titreşimleri ve masaj etkili arka yüzeyi sayesinde peeling jellere, suya dayanıklı makyaj temizleyicilere, yüz masajlarına, cilt bakımlarına ve anti-aging kremlere yüzlerce lira ve saatler harcamaya gerek kalmadan tek ürün ile sadece 2 dakikada tüm cilt bakım ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Foreo Luna 2, yaşlanma etkileriyle mücadele de önemli bir rol oynuyor. Anti-aging masajı etkili arka yüzeyi kan dolaşımını da 4.5 kata kadar hızlandırıyor. Bakım ürünlerinin cildinize nüfuz etmesini kolaylaştırırken, ince çizgiler ve kırışıklıkları yumuşatarak gençleşmiş bir cilt görünüme sahip olmanıza yardımcı oluyor. Bu sayede cildiniz daha fazla oksijen ve besin alarak daha sıkı ve canlı görünüyor.

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