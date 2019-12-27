Evlilikte İlk Gece Nasıl Olmalı? İlk Gece Korkusu Nasıl Yenilir?

İlk gece (gerdek gecesi) nedir?

Yeni evlenen çiftlerin düğün ya da nikahtan sonraki gece yaşadıkları ilk cinsel deneyime geleneksel olarak gerdek gecesi adı verilir. 'İlk gece' olarak da adlandırılır. Gerdek, çiftlerin cinsel açıdan birbirini tanımaya başladıkları zamandır ancak günümüzde bu terim özellikle büyük şehirlerde çok kullanılmaz. İlk cinsel deneyim ilk gece yaşanır diye bir kural yoktur. Çiftlerin o geceki yorgunluğu ya da heyecanı nedeniyle ilk cinsel deneyim o gece yaşanmayabilir ancak özellikle bazı yörelerde aile baskısı nedeniyle yeni evlenen çifter üstlerinde yoğun baskı hissettikleri için kendilerini mecbur hissederler. Bu da çiftlerde ilk gece korkusuna neden olur.

İlk gece korkusu nedir, neden yaşanır?

İlk gece korkusu, cinsel ilişkiye girerken yoğun kaygı ve korku yaşamak, bu korku nedeniyle sonucunda kasılarak istemsiz olarak ilişkiye girememe durumudur.

Kadınlar ve erkeklerde ilk gece korkusunun nedenleri farklılık gösterir.

Kadınlarda ilk gece korkusunun en önemli nedeni cinsel ilişki ile ilgili yanlış, eksik veya abartılı bilgilerdir. İlk gece cinsel ilişkide kanamanın çok fazla olacağı, yırtılmanın olacağı, kanamanın durmama ihtimali, çok canının yanacağı, ilişki sırasında kilitlenme yaşanacağı ve acil servise gidileceği vb. gibi yanlış inanışlar nedeniyle kadınlar ilk gece korkusu yaşarlar. Ayrıca özellikle çocukluk döneminde yaşanan travmalar nedeniyle de ‘ilk gece korkusu’ yaşanabilir. Kadınlarda ilk gece korkusu yoğun bir yaşanıyorsa ve uzun sürüyorsa, bu durum vajinismus sorununa dönüşebilir ve mutlaka bir uzmandan yardım almak gerekir.

Erkeklerde ilk gece korkusu ise genellikle performans kaygısından dolayı yaşanır. Erkeğin birleşme anında yaşadığı aşırı heyecan nedeniyle korku ile kendini kasmasından dolayı tıpkı kadınlardaki vajinismus sorununun benzeri yaşanır. Erkeklerde heyecanı kontrol edememeye bağlı olarak erken boşalma gibi cinsel sorunlar ortaya çıkabilir.

Cinsel tabularla yetiştirilmiş, cinsellik konusunda katı kurallara bağlı olarak yetiştirilmiş erkeklerde ilk gece korkusu yaşanabilir. Bu nedenle erken yaşlardan itibaren aile ve okul tarafından verilecek cinsel eğitimler, ileride yaşanacak bu tür cinsel korkuların yaşanmasını engelleyebilir.

İlk gece korkusu nasıl yenilir?

Aslında ilk gece korkusu birdenbire ortaya çıkmaz, ilk geceden önce fark edilir. İlk gece korkusu yaşayan bir kişinin ilişki öncesi psikolojik destek alması önemlidir.

Çiftlerin korkularını birbirleri ile paylaşmaları ve rahatlamaları gerekir.

Cinsel ilişkiden önce bu konuda bir uzmanla konuşmak da çok önemlidir.

Aynı şekilde heyecan kontrolü için terapi ya da eğitim alınabilir.

Bu konuda baskıcı ailelere sahip olan bireylerin ilk gecelerini aileden mümkün olduğunca uzak bir yerde geçirmeleri önemlidir.

İlk ilişki ile ilgili abartılı hikayelere kulak asmayın, bu tarz video ya da filmler izlemeyin.



Evliliklerde ilk gece nasıl olmalı? İlk gecede nelere dikkat etmek gerek?

Cinsellikle ilgili kulaktan dolma bilgiler yerine kaynağı güvenilir eğitici kitap, internet sitesi veya görsel materyallerden faydalanın.

Hazır değilseniz kendinizi zorlamayın ve eşinizle kaygılarınızı konuşun.

İlişki sırasında birleşmeye değil hazza odaklanın.

Ön sevişmeyi yeteri kadar uzun tutmaya çalışın.

İlişkiye daha rahat girmek için kayganlaştırıcı kullanabilirsiniz.

Birbirinize karşı anlayışlı ve sabırlı olun. En önemlisi birbirinizle konuşun.

Beklentinizi çok yüksek tutmayın, ilk ilişkinizin mükemmel olmasını beklemeyin. Deneyim ve birbirinizin vücutlarını tanıdıkça aldığınız haz da doğru oranda artacaktır.

İlişkiye girememe sorunu uzun süre devam ediyorsa bir psikolog veya evlilik danışmanına gitmek gerekir. Vakit uzadıkça korku daha da artmaya devam eder.