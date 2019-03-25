MAHMURE ÖZEL
Ev Yapımı Yeşil Çaylı Saç Uzatma Spreyi
"Saçlarınızı kestirdiyseniz ya da kısa saçtan sıkıldıysanız kara kara nasıl uzatacağım diye düşünüyorsanız bu tarif tam size göre. İçerisinde bulunan malzemeler sayesinde saç uçlarınızı canlandırarak saçlarınızın daha kolay uzamasını sağlayan bu serumun tarifini sizler için hazırladık…"
EV YAPIMI YEŞİL ÇAYLI SAÇ UZATMA SPREYİ TARİFİ:
Malzemeler:
- 1 bardak demlenmiş yeşil çay
- ½ limon suyu
- 5 damla biberiye esansiyel yağı
Hazırlanışı:
Limon suyunu ve biberiye esansiyel yağını demlenmiş yeşil çay ile karıştırın. Karışımı püskürtme şişesine koyun. Saçlarınızı yıkadıktan sonra sadece saç uçlarınıza uygulayın. Esansiyel yağlar için alerji testi yaptırınız.