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Haberler >Mahmure >Güzellik Bakım >Saç>Ev Yapımı Yeşil Çaylı Saç Uzatma Spreyi
Saç
MAHMURE ÖZEL

Ev Yapımı Yeşil Çaylı Saç Uzatma Spreyi

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Ev Yapımı Yeşil Çaylı Saç Uzatma Spreyi

"Saçlarınızı kestirdiyseniz ya da kısa saçtan sıkıldıysanız kara kara nasıl uzatacağım diye düşünüyorsanız bu tarif tam size göre. İçerisinde bulunan malzemeler sayesinde saç uçlarınızı canlandırarak saçlarınızın daha kolay uzamasını sağlayan bu serumun tarifini sizler için hazırladık…"

EV YAPIMI YEŞİL ÇAYLI SAÇ UZATMA SPREYİ TARİFİ:

Malzemeler:

  • 1 bardak demlenmiş yeşil çay
  • ½ limon suyu
  • 5 damla biberiye esansiyel yağı
BİBERİYE ÇAYI NE İŞE YARAR
BİBERİYE ÇAYI NE İŞE YARAR?

Hazırlanışı:

Limon suyunu ve biberiye esansiyel yağını demlenmiş yeşil çay ile karıştırın. Karışımı püskürtme şişesine koyun. Saçlarınızı yıkadıktan sonra sadece saç uçlarınıza uygulayın. Esansiyel yağlar için alerji testi yaptırınız.

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