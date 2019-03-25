Ev Yapımı Yeşil Çaylı Saç Uzatma Spreyi

EV YAPIMI YEŞİL ÇAYLI SAÇ UZATMA SPREYİ TARİFİ:

Malzemeler:

1 bardak demlenmiş yeşil çay

½ limon suyu

5 damla biberiye esansiyel yağı

Hazırlanışı:

Limon suyunu ve biberiye esansiyel yağını demlenmiş yeşil çay ile karıştırın. Karışımı püskürtme şişesine koyun. Saçlarınızı yıkadıktan sonra sadece saç uçlarınıza uygulayın. Esansiyel yağlar için alerji testi yaptırınız.