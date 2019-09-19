Ev Yapımı Naneli Diş Macunu
"Dişlerinizi beyazlatmak istiyorsanız marketten alacağınız sert kimyasallar yerine ev yapımı naneli diş macunu tarifini deneyebilirsiniz."
Aşağıda vereceğimiz diş macunu tarifini evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bu macun, normal diş macunları gibi dişlerinizdeki kalıntıları temizlemenin yanı sıra dişlerinizi de beyazlatacaktır.
EV YAPIMI NANELİ DİŞ MACUNU
Malzemeler:
1 su bardağı Hindistan cevizi yağı
15 damla nane yağı
4 çorba kaşığı kabartma tozu
Hazırlanışı:
İlk olarak 1 veya 2 bardak Hindistan cevizi yağını bir kabın içerisine koyun. Hindistan cevizi soğuksa karıştırılması zor olacağı için eritilmesi gerekir. 4 çorba kaşığı kabartma tozunu ve 15 damla nane yağını da ekleyip iyice karıştırın. Karışımı hava geçirmediğinden emin olduğunuz bir kapta muhafaza edin.
Naneli doğal diş beyazlatıcı macun nasıl kullanılır?
Temiz bir diş fırçasını macuna batırarak 2 dakika boyunca dişlerinizi fırçalayın. Bu macunu, diğer macunlar gibi günde 2 defa kullanabilirsiniz.