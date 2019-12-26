Erkeklerden Kadınlara Geçen Bir Hikaye: Topuklu Ayakkabının Doğuşu

Topuklu ayakkabılar zarafetin, feminenliğin ve seksiliğin simgelerinden biri olarak adlandırılıyor. Kadınların vazgeçilmezleri arasında yer alan topuklu ayakkabıların ortaya çıkış hikayesinde kadınların hiç yer almadığını söylesek?

Erkekler için üretilmiş

Evet, yanlış duymadınız! Topuklu ayakkabılar ilk önce erkekler için yapılmış. Tam net tarihi bilinmemekle beraber, topuklu ayakkabıların ilk olarak askerler tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor. Kimi kaynaklara göre İran, kimi kaynaklara göre Romalı askerler, at sürerken ayaklarını üzengide tutabilmek için topuklu ayakkabı giyiyordu. Günümüzde hala kovboy çizmeleri topuklu şekilde kullanılıyor.

Öte yandan yapılan bazı araştırmalar, tarlada çalışan erkeklerin de topuklu ayakkabı kullandığını söylüyor. Kasapların yerdeki kanlardan korunmak için topuklu ayakkabı kullandığı da ortaya çıkan bilgiler arasında.

Askerlerden sonra topuklu ayakkabılar zamanla Avrupa'ya yayıldı ve aristokratlar giymeye başladı. 17. yüzyılın ortalarından itibaren ise topuklu ayakkabılar, 'kadınsı' niteliklerle ilişkilendirildi ve zamanla bir kadın giyimine dönüştü.

Kalın ayakkabılardan stilettolara

20. yüzyılın ortalarına kadar topuklu ayakkabılar daha kalın görünümdeydi. 2. dünya savaşından sonra ise 'stilettolar' ortaya çıktı ve deyim yerindeyse bir moda akımı yaşandı. Fakat o dönemlerde stilettoların sivri topuklarının zemine zarar verdiği söylendi ve kamu alanlarında giyilmesi yasaklandıç

1980'lerden sonra bu yasak da ortadan kalktı ve stilettolar en sevilen topuklu ayakkabı modeli oldu.