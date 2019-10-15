Erkekler Ne Der, Kadınlar Ne Anlar/Kadınlar Ne Der, Erkekler Ne Anlar?
"İlişki ve iletişim koçu Gamze Berberci Çelik'in 'Ben En Çok Kendim Olmayı Sevdim, Ya Sen?' adlı kitabından sonra 'Erkekler ne der, kadınlar ne anlar/kadınlar ne der, erkekler ne anlar?' adlı kitabı seçkin kitap evlerinde."
Yani konumuz: ‘Yanlış Anlaşılmalar’
Üstelik Kadına Erkeği, Erkeğe Kadını anlatıyorlar.
Kadın ile erkeğin dile gelemeyen içsesleri ve eğlenceli diyalogları, ilişki danışmanının yorum, tavsiye ve çözüm önerileri ile ilişkilere ışık tutuyor. İçindeki emojiler, içimizde biriktirdiklerimizi, düşünüp de söyleyemediklerimizi ve duygularımızı düşüncelerimize dönüştürerek, dokunamadıklarımıza ulaşıyorlar.
İlişkilerde yaşadığınız sorunlara bakış açınızı değiştirecek, karşı cinsle iletişiminizi geliştirecek, kadın-erkek ilişkilerine dair tüm ipuçlarını önünüze serecek yararlı ve eğlenceli bu başucu kitabının içinde başka neler mi var?
Kadına ve erkeğe dair ne varsa
Karşı karşıya gelip konuşuyorlar