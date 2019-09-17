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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Elektronik Müzikseverler Yeniden Binbirdirek Sarnıcı’nda Buluşuyor!

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Elektronik Müzikseverler Yeniden Binbirdirek Sarnıcı’nda Buluşuyor!

"İçeri girdiğiniz anda 1700 yıllık tarihi dokusuyla büyüleyen Binbirdirek Sarnıcı, şehrin en büyük elektronik müzik partisine ev sahipliği yapıyor!"

Nisan ve Haziran ayında Armen Miran, Monolink ve Satori gibi başarılı isimlerle gerçekleşen ve büyük ilgi gören dev elektronik parti serisinin son yıldızı ünlü Alman DJ Rampue.

Berlin elektronik müzik sahnesinin çıkardığı merak uyandırıcı isimlerinden Rampue, sekiz saatlik partide müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Klasikleşmiş house altyapılarını farklı coğrafyalara dokunan melodilerle birleştiren; deep house ve minimal müziği etnik tınılarla harmanlayıp oluşturduğu özgün sound’uyla Burning Man, Mayan Hearts, Garbicz ve Fusion gibi birçok festivalde elektronik müzik severlerin hafızalarına kazınan Rampue’ya o gece eşlik edecek ilk isim derinlikli ve melodik setlerin mimarı Ninze.

Elektronik Müzikseverler Yeniden Binbirdirek Sarnıcı’nda Buluşuyor

Generic Music ve Mitte organizasyonuyla 21 Eylül Cumartesi gecesi Binbirdirek Sarnıcı’nın büyülü atmosferinde gerçekleşecek efsane partinin biletleri Biletix’te.

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