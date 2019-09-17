Elektronik Müzikseverler Yeniden Binbirdirek Sarnıcı’nda Buluşuyor!
"İçeri girdiğiniz anda 1700 yıllık tarihi dokusuyla büyüleyen Binbirdirek Sarnıcı, şehrin en büyük elektronik müzik partisine ev sahipliği yapıyor!"
Nisan ve Haziran ayında Armen Miran, Monolink ve Satori gibi başarılı isimlerle gerçekleşen ve büyük ilgi gören dev elektronik parti serisinin son yıldızı ünlü Alman DJ Rampue.
Berlin elektronik müzik sahnesinin çıkardığı merak uyandırıcı isimlerinden Rampue, sekiz saatlik partide müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Klasikleşmiş house altyapılarını farklı coğrafyalara dokunan melodilerle birleştiren; deep house ve minimal müziği etnik tınılarla harmanlayıp oluşturduğu özgün sound’uyla Burning Man, Mayan Hearts, Garbicz ve Fusion gibi birçok festivalde elektronik müzik severlerin hafızalarına kazınan Rampue’ya o gece eşlik edecek ilk isim derinlikli ve melodik setlerin mimarı Ninze.
Generic Music ve Mitte organizasyonuyla 21 Eylül Cumartesi gecesi Binbirdirek Sarnıcı’nın büyülü atmosferinde gerçekleşecek efsane partinin biletleri Biletix’te.