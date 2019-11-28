Dudak Renginiz Kişiliğinizi Anlatıyormuş!

Sizin favori dudak renginiz hangisi?

Estetik bir yüzün ilk dikkat çeken unsuru, dolgun ve güzel renklendirilmiş dudaklardır. Tarih boyunca güzelliğin temel prensipleri arasında sayılan ve bir kadının güzelliği tasvir edilirken ilk vurgu yapılan noktalardan biri olan dudaklar, modern dünyada da önemini koruyor. Üstelik şaşırtıcı bir şekilde dudaklarda tercih ettiğimiz renkler, kişiliğimizi yansıtıyor ve bize ait özellikleri anlatıyor. Bu noktada kişiliğimize ve tercihlerimize en uygun renkleri kalıcı bir şekilde dudaklarımızda misafir etmekse dudak kontür ile mümkün hale geliyor. Profesyonel kişilerce yapılan dudak kontür işlemi, kişiliğinizi en iyi yansıtacak renklerle dudaklarınızın tekrar hayat kazanmasını, yeni ve dolgun bir form kazanmasını sağlıyor.

İddialı ve cesur kadınların tercihi kırmızı

Dudak kontürü işlemi doğal pigmentlerin mikro iğneler aracılığıyla dudak altına işlenmesi ile gerçekleştirilir. Renk seçimi yaparken ten rengi kadar kişilerin beklentileri de çok önemlidir. Dikkat çekmeyi seven, dişiliğini ön planda tutmak isteyen veya iddialı kadınların tercihi genellikle daha çok kırmızı ve tonları oluyor. Birçok kişinin günlük kullanımlarda tercih etmediği kırmızı, bazı kadınların vazgeçilmezi olduğundan dudak kontür işlemi ile bu durumu uzun süre kalıcı hale getirebilirler.

Sadeliğin simgesi; açık pembe

Makyajın en göz alıcı noktalarından biri olan dudaklar bazı kadınlar için daha sade ve yalın bir biçimde renklendirilmelidir. Eğer siz de sadeliği güçlü bir kimliğe dönüştürmek istiyor ve bunu bir imza gibi kullanmak istiyorsanız dudak kontürü yaptırırken tercihinizi pembe ve tonlarından yana yapabilirsiniz. Günlük kullanımlar için de kullanım kolaylığı sağlayan pembe rengi aynı zamanda yüzünüze daha aydınlık ve tazelik kazandırabilir.

Doğallığı seven kadınlar nude tonlarından vazgeçmiyor

Doğallık benim ruhumun bir yansımasıdır diyorsanız dudak kontür işlemi yaptırırken renk yelpazesinin doğal tonlarından şaşmamalısınız. Sakinliği, doğallığı bir stil olarak kullanan kişiler için toprak tonları çok iyi bir tercihtir. Özellikle de her makyaj türüne kolaylıkla uyum sağlayan nude tonlar kimi zaman günlük bir makyajla beraber kullanılabilirken kimi zaman da gece makyajına eşlik edebilir.