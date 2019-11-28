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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Makyaj

Dudak Renginiz Kişiliğinizi Anlatıyormuş!

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Dudak Renginiz Kişiliğinizi Anlatıyormuş!

"Hayattaki tercihlerimiz kişiliklerimizden bağımsız değildir onların bir yansımasıdır. Bu durum aldığımız kıyafetlerimizden günlük hayatta tercih ettiğimiz renklere kadar birçok noktaya etki eder. Öyle ki, dudaklarımıza sürdüğümüz renkler bile kişiliğimizin bir temsilidir. Bu noktada dudak kontürü yaptırırken renk seçiminde çok dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Kontür Makyaj Eğitmeni Ergül Keskin, renklere göre kişilik analizlerini anlatıyor."

Sizin favori dudak renginiz hangisi?

Estetik bir yüzün ilk dikkat çeken unsuru, dolgun ve güzel renklendirilmiş dudaklardır. Tarih boyunca güzelliğin temel prensipleri arasında sayılan ve bir kadının güzelliği tasvir edilirken ilk vurgu yapılan noktalardan biri olan dudaklar, modern dünyada da önemini koruyor. Üstelik şaşırtıcı bir şekilde dudaklarda tercih ettiğimiz renkler, kişiliğimizi yansıtıyor ve bize ait özellikleri anlatıyor. Bu noktada kişiliğimize ve tercihlerimize en uygun renkleri kalıcı bir şekilde dudaklarımızda misafir etmekse dudak kontür ile mümkün hale geliyor. Profesyonel kişilerce yapılan dudak kontür işlemi, kişiliğinizi en iyi yansıtacak renklerle dudaklarınızın tekrar hayat kazanmasını, yeni ve dolgun bir form kazanmasını sağlıyor.

İddialı ve cesur kadınların tercihi kırmızı

Dudak kontürü işlemi doğal pigmentlerin mikro iğneler aracılığıyla dudak altına işlenmesi ile gerçekleştirilir. Renk seçimi yaparken ten rengi kadar kişilerin beklentileri de çok önemlidir. Dikkat çekmeyi seven, dişiliğini ön planda tutmak isteyen veya iddialı kadınların tercihi genellikle daha çok kırmızı ve tonları oluyor. Birçok kişinin günlük kullanımlarda tercih etmediği kırmızı, bazı kadınların vazgeçilmezi olduğundan dudak kontür işlemi ile bu durumu uzun süre kalıcı hale getirebilirler.

Dudak Renginiz Kişiliğinizi Anlatıyormuş

Sadeliğin simgesi; açık pembe

Makyajın en göz alıcı noktalarından biri olan dudaklar bazı kadınlar için daha sade ve yalın bir biçimde renklendirilmelidir. Eğer siz de sadeliği güçlü bir kimliğe dönüştürmek istiyor ve bunu bir imza gibi kullanmak istiyorsanız dudak kontürü yaptırırken tercihinizi pembe ve tonlarından yana yapabilirsiniz. Günlük kullanımlar için de kullanım kolaylığı sağlayan pembe rengi aynı zamanda yüzünüze daha aydınlık ve tazelik kazandırabilir.

Doğallığı seven kadınlar nude tonlarından vazgeçmiyor

Doğallık benim ruhumun bir yansımasıdır diyorsanız dudak kontür işlemi yaptırırken renk yelpazesinin doğal tonlarından şaşmamalısınız. Sakinliği, doğallığı bir stil olarak kullanan kişiler için toprak tonları çok iyi bir tercihtir. Özellikle de her makyaj türüne kolaylıkla uyum sağlayan nude tonlar kimi zaman günlük bir makyajla beraber kullanılabilirken kimi zaman da gece makyajına eşlik edebilir.

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