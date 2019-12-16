Doyasıya Eğlencenin Adresi Yılbaşında da W Istanbul!

Parti Sabahın İlk Işıklarına Kadar Devam Ediyor!

W Istanbul, yeni yıla müzik dolu girmek isteyenlere üç farklı sahnede 20 DJ ile unutulmaz bir eğlence sunmaya hazırlanıyor. Sayısız partiye ev sahipliği yapan W Lounge’da, yılbaşı gecesi ünlü DJ’lerin çalacağı Hip-Hop, Pop ve Disco müzikler, Türk ve Dünya mutfaklarından lezzetlerle dolu W tarzı açık büfe ve eşsiz kokteyller geceye sevdikleriniz ile birlikte eşlik etmek için hazır!

Yaza damgasını vuran DJ performansların ikonik mekanı W Secret Garden’da; Afro, House ve Exotic müzikler, aralarında Rihanna, Amy Winehouse, 50 Cent, Tyga gibi ünlülerin de konakladığı, göz kamaştıran boğaz manzaralı terası ile ünlü E-Wow Süitte ise premium house sahnesi ile yılbaşı akşamını unutulmaz bir deneyime dönüştürmeye hazırlanıyor.