Atelier Rebul'dan Doğal Deodorant
"Eczacılık geleneğinden gelen Atelier Rebul, bir asrı aşkın süredir biriktirdiği tüm bilgi birikiminden doğan formüllerini, günümüzün modern bilimsel yaklaşımlarıyla harmanlayarak; Alüminyum tuzu içermeyen %95,42 doğal içerikli De-Stress Doğal Deodorant’ı geliştirdi."
Alüminyum tuzu içermeyen bu doğal içerikli deodorant, çinko risinoleat ile gözenekleri tıkamadan, cildin doğal yollardan nefes almasını sağlıyor. Terleme sonrası istenmeyen vücut kokularının azaltılmasına yardımcı olan De-Stress Doğal Deodorant, lavanta ve nane saf uçucu yağlarının birleşiminden meydana gelen %100 doğal kokusu ile vücudunuzu rahatlatmaya yardımcı oluyor. Dermatolojik olarak test edilen ve hassas dahil tüm cilt tipleri için uygun olan De- Stress Doğal Deodorant, sentetik parfüm, mineral yağ, paraben, ftalat, suni renklendirici, silikon içermiyor.