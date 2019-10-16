Doğadan İlham Alan Bakım
"Yaz boyunca güneş ve denizden yıpranan cildinizi tazelemenin ve sonbahara hazırlamanın şimdi tam zamanı. Doğadan ilham alan kokularıyla nemlendiriciden, yüz bakım maskesine, leke kreminden vücut peelingine kadar pek çok ürün seçeneği ile Sinoz sizi yenilenmeye davet ediyor!"
Yaza veda ettiğimiz şu günlerde güneşin olumsuz etkileriyle cildinizde oluşabilecek lekelere karşı; C vitamini ve meyan kökü özlü Sinoz Leke Kremi,sizi özlediğiniz pürüzsüz ve lekesiz cilde tekrar kavuşturacak.
Günlük makyaj ve hareketli yaşamın olumsuz etkilerine karşı arınmış ve duru bir görünüme ulaşmak için Sinoz Yüz Bakım Maskesi yıpranmış cildinizi rahatlatırken, yaz boyunca sıcak havanın kuruttuğu cildinizi kolajen içeriği ile Sinoz Mavi Anemon Çiçeği Kremi nemlendirecekböylece aradığınız kusursuz görünüme kavuşacaksınız.
Sinoz ailesine yeni katılan aloe vera, gold aura ve gül kokularıyla banyonuzda egzotik spa keyfini yaşamak için banyo ürünlerine de göz atmayı unutmayın.