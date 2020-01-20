Damdaki Kemancı Müzikali, Yenilenen Kadrosuyla Zorlu PSM sahnesinde!

Üç yıl önce Zorlu PSM prodüksiyonu ile hayata geçen 'Damdaki Kemancı' müzikali sahnelendiği günden bugüne 51 gösterim ile 40 bin seyirciyi Zorlu PSM sahnesinde selamladı. Değerli ekibi ile üç yıl boyunca sahnede olan müzikalin yenilenen kardosunda TV ekranlarının sevilen yüzü Şeyla Halis “Golde” karakteri ile Mehmet Ali Kaptanlar’a eşlik ederken, yine tiyatro sahnelerinde sergilediği unutulmaz performanslar ile dikkat çeken Yılmaz Sütçü “Perçik” olarak seyirciyi selamlayacak. “Sütçü Tevye” öykülerinden sahneye uyarlanan müzikal elli kişilik dev kadrosu ve deneyimli yönetmen-dramaturg Mehmet Ergen’in rejisi ile üçüncü senesinde de göz doldurmaya devam edecek.