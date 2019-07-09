Cilt Temizleyici Zerdeçal Serumu
"Zerdeçal, son dönemlerin en yıldızı parlayan bitkilerinden olsa da aslında çok uzun yıllardır sağlık ve güzelliğin reçetesi olarak kullanılıyor. Sizlere verdiğimiz ev yapımı tariflere bir yenisini ekliyoruz, zerdeçal serumunu mutlaka denemenizi öneriyoruz."
CİLT TEMİZLEYİCİ ZERDEÇAL SERUMU
Malzemeler:
- 1/2 bardak doğal bal
- 1 çorba kaşığı zerdeçal tozu
- Birkaç damla zerdeçal yağı
ZERDEÇAL SUYU İÇMENİN 9 FAYDASI
Hazırlanışı:
Bal, zerdeçal tozu ve zerdeçal yağını bir kavanoza koyun ve iyice karıştırın. Ardından karışımı spreyli ya da pompalı bir şişeye doldurun.
CİLT PÜRÜZSÜZLEŞTİREN ZERDEÇAL KREMİ TARİFİ
Zerdeçal serumunu yüzünüze az miktarda sürün ve güzelce masaj yapın. Birkaç dakika masaj yaptıktan sonra ılık su ile durulayın.
Bu serum, cildinizi makyaj kalıntılarından ve toksinlerden temizlerken gözeneklerinizi de açar. Aynı zamanda sivilce oluşumuna da engel olur.
MAHMURE ÖZEL