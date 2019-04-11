Cilt Parlatıcı Meyan Kökü Maskesi
"Çok uzun yıllardır doğal bir güzellik ürünü olarak bilinen meyan kökü, cilt için oldukça faydalı. Biz de bugün size cilt parlatıcı meyan kökü maskesi tarifi vereceğiz."
CİLT PARLATICI MEYAN KÖKÜ MASKESİ
Malzemeler:
- 3 tatlı kaşığı meyan kökü tozu
- 1 yemek kaşığı süt
Hazırlanışı:
Meyan kökü tozunu ve sütü cam bir kasede macun kıvamına gelene kadar iyice karıştırın. Macun kıvamı olmadıysa, malzemelerden bir miktar daha ilave edebilirsiniz.
Karışımı temiz cildinize ve boynunuza sürün, 30 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile durulayın.
Meyan kökü maskesinin faydaları
Meyan kökü doğal bir cilt aydınlatıcıdır. Ten rengini eşitler, cilde parlaklık verir. Süt ise cildi yumuşatma, nemlendirme ve parlatma özelliklerine sahiptir. Ayrıca cildi yaşlılık belirtilerinden korur.
MAHMURE ÖZEL