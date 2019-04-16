Cilt Koyuluklarından Kurtulmanın 3 Yolu
"Bahar aylarına giriş yaptığımız şu günlerde mevsimlik giysilerinizi giyerken cildinizde oluşan kararmalardan rahatsızsanız bu haberimiz sizler için kurtuluş niteliğinde. İşte cilt koyuluklarından kurtulmanın 3 yolu…"
1- Kabartma Tozu Maskesi
Malzemeler:
*4 çay kaşığı kabartma tozu
*2 yemek kaşığı su
Hazırlanışı:
Malzemeleri macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Kararan bölgenize uygulayın ve 15-20 dakika bekleyin. Ardından durulayın ve haftada 2 defa tekrarlayın.
2- Şekerli Ballı Limon Suyu
Malzemeler:
*1 tam limon
*1 yemek kaşığı şeker
*1yemek kaşığı bal
Hazırlanışı:
Limon suyunu kaseye alın. Şekeri ve balı ekleyin. İyice karıştırın ve kararan bölgelerinize sürün 15 dakika bekleyin. Ilık su ile durulayın. Her gün yapabilirsiniz.
3- Zerdeçallı maske
Malzemeler:
*2 çay kaşığı zerdeçal tozu
*1 tatlı kaşığı su
Hazırlanışı:
Bütün malzemeleri macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Ve cildinize uygulayın. Ardında 20 dakika bekleyin ve ılık su ile durulayın. Daha hızlı sonuç almak için her gün yapabilirisiniz.
MAHMURE ÖZEL