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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGüzellik Reçeteleri Cilt Besleyici Ballı Sabun Tarifi
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Güzellik Reçeteleri

Cilt Besleyici Ballı Sabun Tarifi

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Cilt Besleyici Ballı Sabun Tarifi

""Sabunlarla cilt bakımı yapılmaz" da nereden çıktı? Eğer sabununuz ev yapımı ise ve gerekli malzemeleri içeriyorsa cilt bakımınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Tıpkı aşağıda vereceğimiz cilt besleyici ballı sabunda olduğu gibi!"

Sabun videoları son zamanlarda sosyal medyada da oldukça gündemde. Evde sabun yapımı oldukça kolay olmakla beraber bir o kadar da sağlıklı. Evde yaptığınız sabunlar sadece temizlik açısından değil cilt bakımınıza da katkıda bulunur. 

CİLT BESLEYİCİ BALLI SABUN

Malzemeler:

  • 150 gr badem yağı
  • 33 gr Hint yağı
  • 65 gr kakao yağı
  • 163 gr shea yağı
  • 195 gr Hindistan cevizi yağı
  • 150 gr kastil sabunu
  • 247 gr su
  • 30 gr bal esansı
  • 3 tatlı kaşığı beyaz sedef tozu
  • 2 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı:

Shea yağı ve kakao yağını birlikte, kastil sabununu ayrıca eritin. Daha sonra bütün yağları derin bir kaba aktarın. Ardından kastil sabununu ekleyin ve iyice karıştırın.

Balı 2 yemek kaşığı su ile çözdürün ve karışıma ilave ederek karıştırın. Sedef tozunu 1 yemek kaşığı sıvıyağ ile akışkan hale getirip karışıma ekleyin.

Karışımı sabun kabına dökün ve sabun kabını içerisinde hava boşluğu kalmayacağı şekilde sallayın. Soğumasını bekleyin. Ev yapımı cilt besleyici ballı sabununuz kullanıma hazır.

MAHMURE ÖZEL

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