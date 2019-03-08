Cilt Besleyici Ballı Sabun Tarifi
""Sabunlarla cilt bakımı yapılmaz" da nereden çıktı? Eğer sabununuz ev yapımı ise ve gerekli malzemeleri içeriyorsa cilt bakımınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Tıpkı aşağıda vereceğimiz cilt besleyici ballı sabunda olduğu gibi!"
Sabun videoları son zamanlarda sosyal medyada da oldukça gündemde. Evde sabun yapımı oldukça kolay olmakla beraber bir o kadar da sağlıklı. Evde yaptığınız sabunlar sadece temizlik açısından değil cilt bakımınıza da katkıda bulunur.
CİLT BESLEYİCİ BALLI SABUN
Malzemeler:
- 150 gr badem yağı
- 33 gr Hint yağı
- 65 gr kakao yağı
- 163 gr shea yağı
- 195 gr Hindistan cevizi yağı
- 150 gr kastil sabunu
- 247 gr su
- 30 gr bal esansı
- 3 tatlı kaşığı beyaz sedef tozu
- 2 yemek kaşığı bal
Hazırlanışı:
Shea yağı ve kakao yağını birlikte, kastil sabununu ayrıca eritin. Daha sonra bütün yağları derin bir kaba aktarın. Ardından kastil sabununu ekleyin ve iyice karıştırın.
Balı 2 yemek kaşığı su ile çözdürün ve karışıma ilave ederek karıştırın. Sedef tozunu 1 yemek kaşığı sıvıyağ ile akışkan hale getirip karışıma ekleyin.
Karışımı sabun kabına dökün ve sabun kabını içerisinde hava boşluğu kalmayacağı şekilde sallayın. Soğumasını bekleyin. Ev yapımı cilt besleyici ballı sabununuz kullanıma hazır.
MAHMURE ÖZEL