Canlı Müzikli, Konaklamalı, Yemekli Yeni Yıla Özel İstanbul Eğlenceleri…

Güzel bir plan yapmak için henüz geç değil! Yılbaşı programınızı şimdiden yapın.

Sevdiklerinizle birlikte bütün bir yılın anılarını anlatırken bir yandan da yeni yıl umutlarınızı paylaşmanın heyecanı bu özel gecede buluşuyor. Yılbaşına yaklaşırken planlar yapılıyor. Arkadaşlar, eş dost yeni yıl yemeğine davet ediliyor. Bazılarımız bu özel gecede dışarıda olmayı tercih ediyor. Bazılarımız evde kutlamayı seçiyor. Peki, yeni yılda siz neredesiniz?

İstanbul’da yeni yıl kutlamaları unutulmaz anlara dönüşüyor. Lüks otellerde enfes lezzetler eşliğinde galalı yılbaşı yemekleri, sevdiğiniz ünlü sanatçılarla eğlence dolu zamanlar ve daha nice güzel yılbaşı akşamları sizi bekliyor.

Yeni Yılı Mustafa Keser ile Elite World Europe Hotel’de Karşılayın!

Divan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde kalite, ihtişam ve enfes menü ziyafetiyle, yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşamak için linki tıklayın.

Şehrin ayrıcalıklı şık oteli Elite World Asia, muhteşem bir yılbaşı gecesi için kapılarını açıyor. Size de bu gecede doyasıya eğlenmek kalıyor. Linke tıklayın.

İstanbul’un en güzel noktalarından biri olan Taksim’in unutulmaz mekânlarından Gezi Pastanesi’nde unutulmaz bir yeni yıl kutlaması için linki tıklayın.

DoubleTree by Hilton İstanbul Moda ayrıcalığında limitsiz yerli içecekli yılbaşı sokak partisine ne dersiniz? Linke tıklayın.

Yeni yıla boğaz manzaralı bir mekânda; muhteşem sanatçılar & DJ Maxx, lezzetli bir akşam yemeği ve rengârenk havai fişekler eşliğinde girmeye ne dersin? HollywoodCity Cafe Salacak’ta yılbaşı eğlencesi için linke tıklayın.

Yılbaşı heyecanını bu eğlencede unutulmaz anlarla taçlandıracaksınız. Enfes lezzetler, canlı müzikli eğlence dolu saatler İstanbul Barbaros Point Otel'de sizi bekliyor. Linke tıklayın ve 2020’ye girmenin mutluluğunu bu gecede yaşayın.

Park Inn By Radisson Kavacık Otel’de Tayfun Duygulu’nun unutulmaz şarkıları eşliğinde, sevdiklerinizle birlikte yeni yıla girmenin mutluluğunu yaşamaya hazır olun! Linki tıklayın.

2020 yılını sevdiklerinle beraber eğlence dolu bir gece ile karşılamak için lstanbul Marriott Hotel Şişli’ye davetlisiniz.

Muhteşem bir yıl Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Hotel’de başlayacak! Linke tıklayın ve yerinizi ayırtın.

Mövenpick Hotel İstanbul Golden Horn, Lobby Lounge & Bar'da sürprizler ile dolu bir kokteyl eşliğinde sizleri unutulmaz bir geceye davet ediyor.

Yeni yıla sevilen sanatçı Özcan Deniz eşliğinde, sevdiklerinizle birlikte eğlence ve lezzetin bir arada olduğu bir yılbaşı gecesi Hilton İstanbul Bosphorus'ta sizi bekliyor. Linke tıklayın yerinizi ayırtın.