Bu hafta burçları neler bekliyor? Haftalık burç yorumları

Uzman Astrolog Aygül Aydın, bu hafta burçları nelerin beklediğini açıkladı. Haftalık burç yorumları ile 7-11 Ekim tarihleri arasında aşk, para, aile ve sağlık konusunda neler yaşanacağı konusunda fikir edinebilirsiniz İşte, koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarına dair haftalık burç yorumları...

KOÇ BURCU

Bu hafta işler oldukça hızlanıyor ve harekete geçiyorsunuz diyebiliriz. Akraba ya da aile içi bazı problemler çözüme gidebilir. Bu haftaki deneyimlerinizin çoğu, geleceğinizi oluşturacak planların gelişimini belirleyecektir. Önemli haberler beklemeniz gereken heyecanlı bir hafta olduğunuzu söyleyebiliriz. Alabileceğiniz bir teklif sizi heyecanlandıracaktır. Birçoğunuz profesyonel çevrelerde yeni insanlarla tanışmak üzeresiniz.

BOĞA BURCU

Bu hafta önemli bir seyahatiniz gerçekleşebilir ya da planlar sizin istediğiniz gibi gitmiyor olabilir. Bunun için hemen endişe duymamalısınız. Başka bir ülkede ya da başka şehirlerde olan insanlarla olan ilişkilerinizde bir yakınlık kazanmak isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz bir dostunuza yardım ve destek vermeniz gerekebilir.

İKİZLER BURCU

Bu hafta maddi anlamda biraz toparlanmaya ihtiyacınız var. Geçtiğimiz haftalarda çok yaptığınız harcamalar ya da akrabalarınıza, kardeşlerinize, arkadaşlarınıza bulunduğunuz yardımların bir çeşit zorlanması olabilir. Haftaya aşk ve sevgi anlamında romantik başlıyor olabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

Haftaya mesleki anlamda bazı kararlarla başlıyor olabilirsiniz. Üzerinizde hissettiğiniz zorluklar veya baskılar sizi endişelendirmemelidir. Yepyeni bir dönem başlıyor desek doğru olabilir. Bunun için bu hafta sizlerin gelişimine ve kararlarına oldukça büyük bir katkıda bulunacaktır.

ASLAN BURCU

Haftaya insanlardan soğumuş veya ciddi mesafeler belirleme kararları alarak başlıyor olabilirsiniz. Belki de bir kısmınız aşk ve sevgi ile ilerlemeyi seçiyor. Ama bu duygular her ne ise çok uç noktalarda yaşanmaya açık olacaktır. Özetle ilişkiler anlamında duygularınızı gereğinden fazla abartıyor olmanız sizi zorlayabilir.

BAŞAK BURCU

Haftaya enerjiniz yüksek ve iş yükü ağır başlıyor olurken bir kısmınız açıklanamayan bir depresif durumla iç içe olabilirsiniz. Yeni yeni bazı hareketlenmeler olduğunu sizde bu hafta hissediyor olacaksınız. Son 3 yıldır oldukça verimsiz ve yorgun geçmişti.

TERAZİ BURCU

Bu hafta sizler için oldukça önemli ve gelişime açık bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Biraz zorluklar ya da baskı kaçınılmaz olabilir ama sizler 2012 yılından bu yana birçok zorlukla başa çıkmış insanlarsınız.

AKREP BURCU

Haftaya aşk ve ilişkilerle ilgili konularda hızlı başlayabilirsiniz. Bazı konuları yoluna sokmak isterken bazı konularda sanki rayından çıkıyor gibi gelebilir. Bu kiminizin hayatında aile ilişkileri ile ilgili olurken kiminizin hayatında iş, aşk konularında olabilir.

YAY BURCU

Haftaya beklentileriniz yüksek başlıyorsunuz. Yarınlar hep güzel olacak diyoruz diye belki bize kızıyorsunuz ama bugünün yarın olduğunu siz de biliyorsunuz. Neden bugünü en verimli ve planlı bir şekilde gerçekleştirmiyorsunuz? Üzerinizdeki bu yılgınlık ve yorgunluk hissinden kurtulmayı seçmelisiniz.

OĞLAK BURCU

Haftaya ortaklı ilişkilerinizi konuştuğunuz ve yeni planlar içine girdiğiniz bir şekilde başlıyor olabilirsiniz. İşi sizden daha iyi bildiğini iddia eden biri sizi kızdırabilir. Baskı ve manipülasyona açık bir haftadasınız. Bu noktada gelen topları karşılarken farkındalıklı ilerlemelisiniz.

KOVA BURCU

Haftaya iş yoğunluğu ve ilişkilerinizdeki bazı suçlamalarla başlıyor olabilirsiniz. Bu sizlerin tavrına göre şekillenecektir. Zaman zaman aksilikler olabilir ve hiçbir durum mükemmel değildir. Bu özgür tavrı benimserseniz her işiniz yolunda gitmeye adaydır. Yaşam sizi bambaşka bir noktaya taşımaya hazırlanıyor. Yeni işler ve yeni hedefler sizi güçlendiriyor olacaktır.

BALIK BURCU

Haftaya yenilikler içinde başlıyorsunuz. Hayat size yeni teklifler sunuyor olacaktır ama sizler nasıl hareket edeceğinizi kestiremiyor olabilirsiniz. Evinizi taşımak ya da başka bir alanda yaşamak fikri içindesiniz ama içinizdeki huzursuzluğu nereye giderseniz gidin yanınızda götüreceğinizi söylemek isteriz. Asıl yapmanız gereken konu sizlerin bu hafta iç huzuru buluyor olmanızdır.