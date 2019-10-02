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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bitkisel Yağlarla Hazırlanan 6 Sabun

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Bitkisel Yağlarla Hazırlanan 6 Sabun

"Watsons marka sabunlar avokado, aloe vera, zeytinyağı, lavanta, keçi sütü ve hindistan cevizi olmak üzere 6 farklı çeşit sunuyor."

Tertemiz ve ışıl ışıl bir cilt için Watsons ailesine yeni katılan ve yüksek kalitedeki bitkisel yağlarla geliştirilen zengin formüllü Watsons marka sabunlar sizleri bekliyor. İçerdiği yağlar ile cildinizi derinlemesine temizleyen ve kapsamlı bir bakım sağlayan Watsons marka sabunlar avokado, aloe vera, zeytinyağı, lavanta, keçi sütü ve hindistan cevizi olmak üzere 6 farklı çeşit sunuyor.

Watsons Bitki Özlü Sabun Çeşitleri ve Özellikleri

Güzel kokuları ve harika ambalajları ile Watsons markalı katı sabunlar raflarda yerlerini aldı. Watsons Avokado Yağlı Sabun içeriğinde yer alan avokado yağı sayesinde cildinizin nem dengesini korumaya ve cilt kuruluğunun önüne geçmeye yardımcı oluyor.

Bitkisel Yağlarla Hazırlanan 6 Sabun

Watsons Aloe Veralı Sabun, aloe vera özsuyunun nemlendirici etkisiyle cilde ferah bir his kazandırıyor. Cildin daha temiz ve canlı görünmesine yardımcı olan Watsons Hindistan Cevizi Yağlı Sabun, hindistan cevizinin büyüleyici kokusuyla duyularınızı harekete geçiriyor.

Watsons Keçi Sütlü Sabun, içerdiği keçi sütü ile cildi nemlendiriyor, saf ve temiz kalmasına destek oluyor. Lavanta özleri sayesinde cildi derinlemesine temizleyen Watsons Lavanta Özlü Sabun fazla yağı ciltten temizlemeye, cildi arındırmaya ve ferahlık hissi vermeye yardımcı oluyor.

Doğanın gücünden ilham alan Watsons Zeytinyağlı Sabun ise cildin pürüzsüz, yumuşak ve bakımlı bir görünüm kazanmasına destek oluyor.

 

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