Bitkisel Yağlarla Hazırlanan 6 Sabun
"Watsons marka sabunlar avokado, aloe vera, zeytinyağı, lavanta, keçi sütü ve hindistan cevizi olmak üzere 6 farklı çeşit sunuyor."
Tertemiz ve ışıl ışıl bir cilt için Watsons ailesine yeni katılan ve yüksek kalitedeki bitkisel yağlarla geliştirilen zengin formüllü Watsons marka sabunlar sizleri bekliyor. İçerdiği yağlar ile cildinizi derinlemesine temizleyen ve kapsamlı bir bakım sağlayan Watsons marka sabunlar avokado, aloe vera, zeytinyağı, lavanta, keçi sütü ve hindistan cevizi olmak üzere 6 farklı çeşit sunuyor.
Watsons Bitki Özlü Sabun Çeşitleri ve Özellikleri
Güzel kokuları ve harika ambalajları ile Watsons markalı katı sabunlar raflarda yerlerini aldı. Watsons Avokado Yağlı Sabun içeriğinde yer alan avokado yağı sayesinde cildinizin nem dengesini korumaya ve cilt kuruluğunun önüne geçmeye yardımcı oluyor.
Watsons Aloe Veralı Sabun, aloe vera özsuyunun nemlendirici etkisiyle cilde ferah bir his kazandırıyor. Cildin daha temiz ve canlı görünmesine yardımcı olan Watsons Hindistan Cevizi Yağlı Sabun, hindistan cevizinin büyüleyici kokusuyla duyularınızı harekete geçiriyor.
Watsons Keçi Sütlü Sabun, içerdiği keçi sütü ile cildi nemlendiriyor, saf ve temiz kalmasına destek oluyor. Lavanta özleri sayesinde cildi derinlemesine temizleyen Watsons Lavanta Özlü Sabun fazla yağı ciltten temizlemeye, cildi arındırmaya ve ferahlık hissi vermeye yardımcı oluyor.
Doğanın gücünden ilham alan Watsons Zeytinyağlı Sabun ise cildin pürüzsüz, yumuşak ve bakımlı bir görünüm kazanmasına destek oluyor.