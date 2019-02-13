Bentonit Kili Nedir? Bentonit Kili Maskesi Nasıl Yapılır?

Saçlar görüntümüzün belki de en önemli parçasıdır. Saç söz konusu olduğunda hepimiz canlı, parlak ve hacimli saçlara sahip olmak istiyoruz. Bunun için de saç kremi, şampuan, serum, şekillendirici ve spreyler gibi birçok kimyasal içeren ürün kullanıyoruz. Fakat size vereceğimiz bu tarif tamamen doğal, bentonit kiliyle yapılan pratik bir saç maskesi.

Bentonit kili negatif yüklüdür, ancak sıvı ile aktive edildiğinde, pozitif yüklü iyonlarla dolar ve toksinleri çeker. Toksinlere bağlanır ve maske sayesinde toksinler hızla dışarı atılır.

Bentonit kili bu özelliği ile kafa derisinden fazla miktarda pislik ve yağ çeker. Bu da kepek, kafa derisi yaraları ve diğer sorunların riskini azaltır.

BENTONİT KİLİ MASKESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

*1 su bardağı bentonit kili

*1 su bardağı su

*Yarım su bardağı elma sirkesi

*Metal olmayan kap ve kaşık

Bentonit kil maskesinin yapılışı:

*Metal olmayan bir kaba 1 bardak bentonit kili koyun.

*Kile suyu ekleyin.

*Metal olmayan bir kaşık kullanarak, kili ve suyu yumuşak bir kıvamda bir macun haline gelene kadar karıştırın. Gerekirse, biraz daha su ekleyin.

*Ardından yarım su bardağı elma sirkesi ekleyin.

*Malzemeleri tekrar karıştırın.

*Maskeniz kullanıma hazır.

Bentonit kil maskesi nasıl uygulanır?

*Birikmiş kir ve yağı çıkarmak için saçınızı hafif bir şampuanla yıkayın.

*Saçlarınız hala nemliyken, hazırlanan bentonit kil saç maskesini uygulayın.

*Yavaşça köklerden uçlara doğru ilerleyin ve tüm saç tellerinin düzgün bir şekilde kaplandığından emin olun.

*Maskeyi 20 dakika kadar saçınızda bekletin.

*20 dakika sonra saçınızı ılık suyla yıkayın ve tüm kilin yıkandığından emin olun.

*Maske sonrası saç kremi uygulayabilirsiniz.

*Bu saç maskesini ayda bir veya iki kez uygulayabilirsiniz.

*Elma sirkesi ile birlikte, bu bentonit kil maskesine aloe vera suyu, bal, zeytinyağı veya birkaç damla esans yağı da ekleyebilirsiniz.

*Saçınızın uzunluğuna bağlı olarak malzemelerin miktarını değiştirebilirsiniz.

*Bentonit kili kullanırken metal kapların ve kapların kullanılmasından kaçınmak önemlidir. Her türlü metal madde kili kirletir ve etkinliğini düşürür. Sadece tahta, plastik veya cam bir kap ve kaşık kullanın.

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MAHMURE ÖZEL