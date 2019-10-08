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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ev Dekorasyon

Bambi Magic Touch Sistemi İle Bazalar Artık Tek Bir Dokunuşla Açılıyor

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Bambi Magic Touch Sistemi İle Bazalar Artık Tek Bir Dokunuşla Açılıyor

"Bir bazayı tek bir ayak hareketiyle açma sistemini geliştiren Bambi Yatak, Ar-Ge’yi DNA’sına kodladığını kanıtlıyor. Bambi mühendisleri tarafından tasarlanan sistem; kimseye ihtiyaç duymadan ve hiçbir güç kullanmadan, sadece tek bir ayak hareketiyle bazanızı kolayca açıp eşyalarınızı güvenle yerleştirebilmenize olanak tanıyor. Böylelikle oluşabilecek kötü senaryoların önüne geçen Bambi Yatak, hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor."

Son dönemde hayata geçirdiği projelerde adından sıkça söz ettiren Bambi Yatak, sektöre kazandırdığı inovasyon harikası ürünlerle de başarısını ortaya koyuyor. Son olarak tasarladığı Magic Touch sistemi ile bazayı tek bir dokunuşla açmanın yanı sıra kullanıcısına güvenli kullanım sunarak kazaları tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan Bambi Yatak, Ar-Ge’yi DNA’sına kodladığını bir kez daha kanıtlıyor.

Magic Touch sistemi ile yatağınız kontrolünüz dışında kapanmıyor

Sürdürülebilir bir şekilde müşterilerinin yaşam kalitesini artırmak için gelişmiş teknolojileri kullanan Bambi Yatak, geliştirdiği Magic Touch sistemiyle bazaların tek bir ayak hareketiyle açılmasına olanak tanıyor. Kimseye ihtiyaç duymadan ve hiçbir güç kullanmadan, sadece tek bir dokunuş ile bazanın kolayca açılmasına olanak tanıyan sistem, kullanıcısını güvenli kullanım ile buluşturarak oluşabilecek kazaları tamamen ortadan kaldırıyor. Özellikle hamilelerin, yaşlıların ve bel ağrısı çekenlerin işini kolaylaştıran Magic Touch sistemi, bedeninizin yorulmamasına yardımcı oluyor. Ayrıca kontrolünüz dışında yatağın kapanmasını önleyen Magic Touch sistemi ile Bambi Yatak, istenmeyen olayların da önüne geçmiş oluyor. Sistemi ilk olarak Magnasand Therapy Modeline uygulayan Bambi, ilerleyen süreçte sistemi diğer modellerine de entegre edecek.  

Bambi Magic Touch Sistemi İle Bazalar Artık Tek Bir Dokunuşla Açılıyor

“Rahatça açılıyor, güvenle kullanılıyor”

20 kişilik Ar-Ge ekiplerinin 365 gün boyunca çalıştıklarını söyleyen Bambi Yatak Yönetim Kurulu Üyesi Emre Gökmen,  “Bambi Yatak olarak biz biliyoruz ki bazalar güvenlik anlamında yaşam alanımızda büyük bir soruna yol açabiliyor. Bu farkındalıkla güvenli baza modelleri yaratmak için baza mekanizmasını tamamen değiştirmeye karar verdik. Çünkü burada amacımız; güvenli kullanımı yüzde 100 seviyesine çekmek. Tasarımı ve fikri tamamen bize ait olan Magic Touch sistemi sayesinde tüm kullanıcıların bazayı tek bir dokunuşla kolayca kaldırmalarını sağlıyoruz. Kimseye ihtiyaç duymadan ve hiçbir güç kullanmadan bazanın kolayca açılmasına olanak tanıyan sistem, kullanıcısını güvenli kullanım ile buluşturarak oluşabilecek kazaları da tamamen ortadan kaldıracak.” dedi.

Bambi Magic Touch Sistemi İle Bazalar Artık Tek Bir Dokunuşla Açılıyor

“Hülya Avşar ile yeniden kamera karşısına geçmekten çok mutluyuz“

Öte yandan Bambi Yatak olarak Hülya Avşar ile tekrar kamera karşısına geçmekten dolayı mutlu olduklarını aktaran Gökmen, sistemin kolay kullanım özelliğini yeni reklam filminde de eğlenceli bir dil ile anlattıklarını söyledi. Reklam filminde Hülya Avşar’ın ürünün detaylarını farklı karakterlere bürünerek anlattığını aktaran Gökmen, geliştirdikleri bazanın özellikle kadınların işini kolaylaştıracağını belirtti.

Detaylı bilgi için tıklayın.

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