Ayşe Arman ve Kaan Sekban İyilik Hareketini Anlatacak
"Bu yılbaşında TOG iş birliği ile iyilik ve sosyal sorumluluk konularında farkındalık yaratmayı amaçlayan Akasya, bu özel proje kapsamında gazeteci ve yazar Ayşe Arman ile komedyen Kaan Sekban’ı ağırlayacak. "
Toplumsal sorunlara çözüm üretmek için gönüllü olarak harekete geçen gençlere destek veren Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile Akasya iş birliğinde gerçekleştirilen proje kapsamında Akasya’da düzenlenen çocuk atölyeleri de dahil bir dizi etkinlik aracılığıyla vakfa yapılacak bağışlar ziyaretçiler tarafından da desteklenebilecek. Ayrıca çocuk atölyelerinde minik katılımcıların yapacağı resimler yılbaşı süslemesi olarak alışveriş merkezini süsleyecek.
Proje kapsamında gazeteci ve yazar Ayşe Arman ile komedyen Kaan Sekban, ‘İyilik’ başlıklı söyleşilerinde Akasya misafirleriyle buluşacak. Akasya’nın TOG iş birliği ile hayata geçirdiği projenin özel konukları olarak projede yer alacak ikilinin ücretsiz olarak katılıma açık olacak söyleşisi, 4 Aralık Çarşamba günü saat 15.00’da Akasya zemin katta gerçekleşecek. Söyleşinin ardından Ayşe Arman’ın kendi el emeği ile tasarladığı ve sosyal sorumluluk adına insanlara ulaşan Sakajewa kolyelerinin satışı da gerçekleşecek. Satılan her kolyenin geliri TOG’a bağışlanarak, Toplum Gönüllüsü gençlerin projelerine destek sağlanacak.