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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aslan Burcu Çocukluğu

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Aslan Burcu Çocukluğu

"Aslan burcu çocuklarda enerji bir türlü bitmek bilmez."

Sürekli hareket halinde ve koşuşturmacayla büyürler. Aile büyüklerinin ilgisini çekebilmek için ağlayarak onların sabırlarını sınayabilirler. Küçük yaşlardan itibaren ev içerisindeki otoritede kendine bir yer edindirmeye çalışacaktır. Her fırsatta ilgi göstermek bu anlamda biraz şımarmasına sebep olabilir.

Aslan çocuklarında kavgacı özellik ön plandadır. Her daim kavgadan kavgaya atılacak olan bu çocuklar oturdukları çevrede serseri bir grubun lideri olma adayı olacaktır. Hayal güçleri de oldukça gelişmiş olan aslan burcu çocukları, masal anlatmayı ve dinlemeyi çok severler. Zekâları ve tatlı dilleri sayesinde ihtiyacı olan sevgiyi kendilerine yöneltirler. Küçük yaşlarda anne – babayla flört edebilirler. Küçük aslan kızı babasını, küçük aslan erkeği de annesini taklit ederek ilk aşklarını ebeveynleriyle yaşarlar.

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