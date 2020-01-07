'Amiral Battı Kaçıyorusss' İzmir’de Seyirciyle Buluşuyor!

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Olaylar 1980’lerde emekli bir amiralin evinde geçmektedir. Ünlü bir dansçı olan Rudiyef (Oliver Spence) emekli amiral Kemal Ertürk'ün (Hakan Eratik) katıldığı bir davette balerin partneri Sevda’nın da (Çiğdem Batur) yardımıyla amiralin arabasının bagajına saklanarak amiralin evine gelir.

Amacı Türkiye'ye iltica etmektir. Bu sırra ilk başta amiralin kızı Ebru (Yeliz Şar) ortak olmuştur. Çok geçmeden Amiralin müstakbel damadı Caner (Kadir Doğulu) eve gelir ve olaylara dahil olur, evin bahçıvanı, içişlerinden bir memur ve bir de polis müfettişinin de eve gelmesiyle olaylar içinden çıkılmaz hale gelir. Buraya tıklayarak hemen yerinizi ayırtın, keyifli bir etkinlik fırsatını kaçırmayın.

Bu bir ilandır.

Tiyatrocu, çevirmen, yönetmen ve yıllarını tiyatroya adamış usta sanatçı Göksel Kortay’ın yönetmenliğindeki “Amiral Battı Kaçıyorusss” ile harika dakikalar geçirmeye hazır olun. 9 Ocak’ta İzmir AKM Yunus Emre Salonu’nda sahnelenecek oyuna indirimli bilet almak için buraya tıklamanız yeterli.

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