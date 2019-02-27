Allığınızı Evde Yapabilirsiniz! 2 Malzemeli Allık Tarifi
"Makyaj yapmak her zaman için kadınların en büyük zevkleri arasında yer almıştır. Peki makyaj malzemelerinizin tamamen doğal olduğundan ne kadar eminsiniz? Doğallığında şüphe etmeyeceğiniz 2 malzemeli ev yapımı allık tarifini aşağıya bırakıyoruz."
EV YAPIMI DOĞAL ALLIK TARİFİ
Malzemeler:
*2 yemek kaşığı vazelin
*1 yemek kaşığı gül yaprağı tozu
Hazırlanışı:
Bir kaseye vazelini koyun ve gül yaprağı tozunu ekleyin. İyice karıştırın ve geniş ağızlı bir kutuya aktarın. Makyaj yaparken birkaç parmak darbesinde al yanaklara sahip olabilirsiniz.
Akışkan kıvamından dolayı yanaklarınıza parlaklık katacaktır. Eğer daha mat bir görünüm isterseniz üzerinden pudra ile geçebilirsiniz. Dilerseniz karışımın içerisine farklı bitki tozları koyarak değişik tonlar elde edebilirsiniz.