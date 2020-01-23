Ali Poyrazoğlu’ndan Yepyeni Bir Komedi Oyunu: “Hayatım Roman” Sahnede!

“Hayatım Roman” 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Trump Sahnede sizlerle buluşuyor. Çok eğleneceğiniz müzikli bu oyunu izlemek için linki tıklamanız yeterli!

Usta oyuncu, yazar, yaşam koçu Ali Poyrazoğlu, yaşamından özenle seçtiği anılarını ve gözlemlerini sizinle paylaşıyor. Sanatla iç içe olan hayatını onun dilinden dinlerken bolca güleceğiniz bu kabareyi izlemenin keyfine varacaksınız.

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Dünyaya meydan okuyan, hayatını sanatla taçlandıran sanatın önemini fark edenlerin taçları kendileri takarlar diyen ünlü sanatçının yaşam hikâyesinden çok şey öğreneceksiniz. Bu oyunu merak ettiyseniz linki tıklayın ve sanat dolu bir gün yaşayın.

Kendisiyle barışık kişilerin hayata bakış açısını keşfedeceğiniz, yaşama daha sevgi dolu bakmanın sırrını bulacağınız bu oyunda yaşamı yeniden sorgulayacak ve kendi hayatınıza ayna tutacaksınız. Herkesin hayatının kendine has ve değerli olduğunu bu yolculukta size bir yol haritası olacak “Hayatım Roman” oyununda kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

Ali Poyrazoğlu'nun yeni güldürüsü “Hayatım Roman” yine çok ses getirecek! Siz de bu oyunda yerinizi almak istiyorsanız linki tıklayın.

Bu bir ilandır.