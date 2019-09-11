Akrep Burcu Ünlüleri
"Akrep burcu olan ünlüler..."
- Gökçe Bahadır - 9 Kasım
- Selma Ergeç - 1 Kasım
- Nur Fettahoğlu - 12 Kasım
- Kıvanç Tatlıtuğ - 27 Ekim
- Berrak Tüzünataç - 2 Kasım
- Ahmet Kural - 10 Kasım
- Scarlett Johansson - 22 Kasım
- Leonardo Dicaprio - 11 Kasım
- Anne Hathaway - 12 Kasım
- Katy Perry - 25 Ekim
- Teoman - 20 Kasım
- Demi Moore - 11 Kasım
- Özge Ulusoy - 28 Ekim
- Alp Kırşan - 3 Kasım
- Şevval Sam - 11 Kasım
- Carly Rae Jepsen - 21 Kasım
- Kemal Sunal - 10 Kasım
- Çağla Kubat - 16 Kasım
- Ayşe Özyılmazel - 24 Ekim
- Başak Parlak - 3 Kasım
- Berk Oktay - 28 Ekim
- Burak Sağyaşar - 29 Ekim
- Ebru Özkan - 18 Kasım
- Gökçe Akyıldız - 30 Ekim
- Marie Curie - 7 Kasım
- Dostoyevsky - 11 Kasım
- Alain Delon - 8 Kasım