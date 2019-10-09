Akbank Caz Festivali 17 Ekim’de Başlıyor
"29. Akbank Caz Festivali, 17 Ekim’de Babylon’da ve Summart Sanat Merkezi’nde iki konser ile başlıyor. "
Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali 29. kez şehri cazın farklı renkleriyle buluşturacak. Festival, yepyeni ritim ve renkleri içeren zengin programı ile 17-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.
29. Akbank Caz Festivali’nin ilk haftasında; NES, Vaudou Game, Yonathan Avishai Trio, Art Ensemble of Chicago, Alfa Mist, B’r Şeyler Eks’k, Mats Eilertsen Trio, Cazzip Project, İ.M.C. Trio, P.D.K Trio, Aydın Esen, Standards & Selen Beytekin ve Barry Good gibi sanatçı ve gruplar sahne alacak.