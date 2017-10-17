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    Mahallede Suriyelilerle gerginlik

    Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
    17.10.2017 - 11:49 | Son Güncelleme:

    Fatih’te Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında çıkan tartışmada üç kişi silahla yaralandı. ‘Çocuk dövme’ nedeniyle çıktığı iddia edilen olayda polis ekipleri silah çeken şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı Suriyeliler ise ifadesinde “Üzerimize köpek saldırttılar. Şahısları tanımıyoruz’ dedi.

    Fatih Camii bahçesinde Suriyeli bir grupla ile mahalle sakinleri arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.Mahallede Suriyelilerle gerginlik

    Cami bahçesinde önceki gün saat 21.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre Suriyeli bir grup, küçük bir çocuğu dövdü. Çocuğun yakınlarına haber vermesi üzerine çok sayıda mahalle sakini cami bahçesine geldi. Mahalle sakinleri ile tartışan Suriyeliler, gerginliğin artması üzerine Ali Kuşçu Mahallesi Hattat Nazif Caddesi’ne doğru kaçtı. İki grup arasındaki kavga sokak aralarında da devam etti.

    Kavgada silahla açılan ateş sonucunda Suriyeli Hamis Aysa (42), Halit Aysa (23) ve Abdo Aysa (21) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

    “ŞAHISLARI TANIMIYORUZ. TEŞHİS EDEMEYİZ”

    Polis caddenin her iki tarafını trafiğe kapatarak, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda cadde üzerinde çok sayıda boş kovana rastladı. Cadde üzerinde bulunan bir aracın ise açılan ateş sonucu camlarının kırıldığı görüldü. Hastaneye götürülen Suriyeliler ilk ifadelerinde “Cami bahçesinde duruyorduk. Karşı taraf üzerimize köpek saldırttı. Kavga çıktı. Şahısları tanımıyoruz. Teşhis edemeyiz” dedi. Yaralı Suriyeliler tedavilerinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri de silah kullanan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    “HER BİNADA SURİYELİ VAR”

    Silahlı kavgaya şahit olan mahalle esnafı Yusuf Sönmez “Önce cami bahçesinden bağırma sesleri geldi. Yaklaşık 20 kişilik Suriyeli bir grup sokağa kadar koştu. Arkasından gençler kovalıyordu. Sokağın başında kavga ettiler. Sonra silahlar çekildi. Seslerden dolayı mahalle ayağa kalktı. Mahallede neredeyse her binada Suriyeli yaşıyor. Kavga eden Suriyelileri tanımıyorum. Bizim sokakta yaşamıyorlar. Karşı taraf da tanıdık değil. Kaçma kovalama sonucu buraya kadar gelmişler. Olaydan sonra polisler geldi. Yaralılar hastaneye götürüldü” dedi.

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