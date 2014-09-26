Mahall Ankara’da yerinizi aldınız mı?

Global mimarlık ofisi RJMM ve başarılı projelere liderlik etmiş mimarlık firması Öncüoğlu ACP, Türkerler İnşaat için bir araya gelerek 3.000 kişinin yaşayacağı ve 10.000 kişinin ziyaret edeceği tahmin edilen Mahall Ankara projesini hayata geçiriyor.
Alışveriş, otel, konut, ofis ve mağazaları ile modern hayatın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olan Mahall Ankara, Ankara’nın en prestijli arterlerinden biri olan Eskişehir Yolu’nda yükseliyor. 283 bin 700 m2’lik bir inşaat alanında yer alacak olan proje, 246 konut, 140 kule ofis, 86 yatay teras ofis, 117 home office, 129 odalı business otel ve 42 farklı mağaza, kafe ve restorandan oluşan dinamikleri ile Başkentlilerin yeni yaşam alanı ve favori mekânı olmaya aday.
Sakinlerine, 2+1’den 4,5+1’e kadar değişen, farklı konut seçenekleri; özel peyzajlı yeşil alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, açık hava kortları, yüzme havuzu, 2.739 araç kapasiteli otoparkı ve çok amaçlı spor tesisiyle canlı bir hayat sunacak olan Mahall Ankara, 2016 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmış olacak.
Profesyonel iş hayatının da merkezi olmayı hedefleyen Mahall Ankara, 140 ofisten oluşan 19 katlı kule ofisi, 86 yatay ofisin bulunduğu teras ofis bloğu ve 117 home office’i ile iş hayatının kalbini çatısı altında toplamaya kararlı.
Ankara’nın yaşam standartlarını yükseltecek olan proje, sınırları içinde yaşayan ve çalışan herkese sunduğu üst düzey bir mahalle ortamının yanı sıra kazançlı bir yatırım merkezi olmasıyla göz önüne çıkıyor.
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Şimdi, %1 peşinat ödeyen herkes; 60 ay vadeli, aylık %0,75 özel faizli krediyle dinamik bir yaşam merkezinde, Mahall Ankara’da, yer almanın tam zamanı.
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