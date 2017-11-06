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    Maden işçilerine sürpriz destek

    Aysel ALP/ANKARA
    06.11.2017 - 23:08 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti'nin 4 milletvekili yarın Zonguldak’a gidecek.

    Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan maden işçileri, kurumun özelleştirilmesinin önünü açan torba yasa tasarısını protesto için ‘Maden ocağından çıkmama’ eylemine Ankara'dan sürpriz destek.

    12 saati geçen eyleme sürpriz bir destek de Meral Akşener’in İYİ Parti'sinden geldi. İYİ Parti’nin 5 milletvekili yarın Zonguldak’a giderek madencilerin eylemine destek verecek.

    AKŞENER DE GİDEBİLİR

    İYİ Parti yetkilileri, yarın Zonguldak'a Gaziantep Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ; İzmir Milletvekili, Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan'ın öncü olarak Zonguldak'a gideceğini belirttiler.

    Maden işçilerine sürpriz destek

    Genel Başkan Meral Akşener'in yarın Ankara'da saldırıya uğrayan gazileri ziyareti programı olduğunu belirttiler. Ancak Zonguldak'tan gelecek haberlere göre Akşener'in de madenci eylemine gidebileceği bilgisini verdiler.

     

     

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