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    Lüks villada cinayette yeni gelişme

    Hürriyet Haber
    31.10.2017 - 10:56 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beykoz'da site içerisindeki lüks bir villada 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevkedildi.

    Acarlar Mahallesi'de bulunan sitedeki bir villada 4 gün önce silahlı çatışma çıkmış 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralanmıştı.

    Olayla ilgili alınan 2 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında Beykoz Adliyesi'ne getirildi.

    NE OLMUŞTU?

    Olay, 4 gün önce Beykoz Acarlar Mahallesi'de bulunan sitedeki bir villada saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Villada bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

    Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oktay Üzüm hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

     

     

     

    Etiketler: lüks villa , silahlı çatışma
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