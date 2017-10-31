Lüks villada cinayette yeni gelişme

Acarlar Mahallesi'de bulunan sitedeki bir villada 4 gün önce silahlı çatışma çıkmış 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili alınan 2 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında Beykoz Adliyesi'ne getirildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 4 gün önce Beykoz Acarlar Mahallesi'de bulunan sitedeki bir villada saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Villada bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oktay Üzüm hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.