Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Londra’da ‘toksik ücret’ iki katına çıkarıldı

    Londra’da ‘toksik ücret’ iki katına çıkarıldı

    Aynur TATTERSALL, DHA
    23.10.2017 - 10:37 | Son Güncelleme:

    Londra’da trafiği azaltmak için 2014 yılında başlatılan araçların merkeze ücretle giriş uygulamasında zam yapıldı. Artık havayı kirleten eski araçlar iki kat ücret ödeyecek.

    LONDRA Belediye Başkanı Saddiq Khan; ‘toksik ücreti’ adı altındaki yeni ücretlendirmenin başkentte hava kirliliği ile mücadelenin bir parçası olduğunu açıkladı. Khan, Londra’da dokuz bin kişinin hava kirliliği yüzünden yaşamını kaybettiğine dikkati çekerek mücadele için 875 milyon Sterlinin gelecek beş yılda kullanılmak üzere ayrıldığını aktardı.

    Londra, kent merkezine gitmek için ücret ödenen ilk şehir olmuştu. Londra merkezine ücret karşılığı araçla giriş uygulaması 2003 yılında başlamış, Londra merkezindeki trafiği azaltmak ve tıkalı yolları açmak hedeflenmişti.
    Londra’nın finansal merkezi ile ticari ve eğlence bölgesinin kapsayan 21 kilometrelik ücretli alana girmek isteyen sürücüler bugünden itibaren yeni uygulamayla 21.50 Sterlin ödeyecek. Bunu vermeyen sürücüler ise 130 sterlin para cezasına çarptırılacak.
    Ücretli bölgeye giriş uygulaması hafta içi sabah 07.00 ile akşam 18.00 arasında geçerli. Hafta sonu ve resmi tatillerdeyse ücretli bölge uygulaması yapılmıyor.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri