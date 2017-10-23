Londra’da ‘toksik ücret’ iki katına çıkarıldı

LONDRA Belediye Başkanı Saddiq Khan; ‘toksik ücreti’ adı altındaki yeni ücretlendirmenin başkentte hava kirliliği ile mücadelenin bir parçası olduğunu açıkladı. Khan, Londra’da dokuz bin kişinin hava kirliliği yüzünden yaşamını kaybettiğine dikkati çekerek mücadele için 875 milyon Sterlinin gelecek beş yılda kullanılmak üzere ayrıldığını aktardı.

Londra, kent merkezine gitmek için ücret ödenen ilk şehir olmuştu. Londra merkezine ücret karşılığı araçla giriş uygulaması 2003 yılında başlamış, Londra merkezindeki trafiği azaltmak ve tıkalı yolları açmak hedeflenmişti.

Londra’nın finansal merkezi ile ticari ve eğlence bölgesinin kapsayan 21 kilometrelik ücretli alana girmek isteyen sürücüler bugünden itibaren yeni uygulamayla 21.50 Sterlin ödeyecek. Bunu vermeyen sürücüler ise 130 sterlin para cezasına çarptırılacak.

Ücretli bölgeye giriş uygulaması hafta içi sabah 07.00 ile akşam 18.00 arasında geçerli. Hafta sonu ve resmi tatillerdeyse ücretli bölge uygulaması yapılmıyor.