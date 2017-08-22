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    Logitech'den yeni webcam: Brio 4K Stream Edition

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 11:32Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 11:32

    Yayıncılar için dikkat çeken özelliklere sahip olan Logitech BRIO 4K STREAM EDITION web kamerası bakın hangi özelliklerle geliyor?

    Yeni Ultra HD 4K kamera, oyun yayınları için etkileyici canlı yayınlar oluştururken, 1080p çözünürlükte saniyede 60 kare (FPS) adeta gerçek hayattaymış gibi video kaydı yapabiliyor. Böylece en ufak yüz mimikleri dahi net bir şekilde videolara aktarılıyor. Webcam’e sahip olanlar, XSplit Broadcaster ve XSplit Gamecaster uygulamalarını içeren 12 aylık premium XSplit lisansının da sahibi oluyor.

    Logitechden yeni webcam: Brio 4K Stream Edition

    Logitech Webcam Portföy ve Ürün Müdürü Guillaume Bourelly, “Yayın yapmak artık fenomen hale geldi. Yeni nesil gençleri için Twitch ve Youtube gibi platformlar televiyonların yerini aldı. BRIO 4K STREAM EDITION ile popüler BRIO kameramızı oyun yayınlarında kullanılması için optimize ettik. Sonuçta, profesyonel yayın yapanların izleyicileriyle daha iyi etkileşime girebileceği bir web kamerası doğdu.” dedi.

    Etiketler: logitech , twitch , logitech Brio 4K Stream Edition
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